Član Belivukovog klana Boris Karapandžić primljen je go i bos u Urgentni centar u Beogradu.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Član Belivukovog klana Boris Karapandžić primljen je jutros sa brojnim povredama na tijelu u Urgentni centar u Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama dovezen je go i bos. Kod sebe nije imao dokumenta i bio je dezorijentisan.

"On je go i bos došao do jednog stana na Voždovcu, odakle je odvezen u Urgentni centar. Njemu su konstatovane lakše povrede i nije životno ugrožen. Bio je sav u modricama. Policija je obaviještena i radi se na slučaju - rekao je izvor Kurira.

Karapandžić, kako se saznaje, nije otkrio šta mu se dogodilo. Inače, njemu je u oktobru prošle godine ukinut pritvor. Optuženi je pripadnik klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Osuđivan je zbog demoliranja kafića nekadašnjeg vođe Alkatraza Aleksandra Vavića na Karaburmi 2013. godine. Sudi mu se i za demoliranje kluba "Komitet" 2018. godine.

Dok je bio u kućnom pritvoru u saobraćajnoj nesreći usmrtio je pješaka koji je pretrčavao auto-put u Beogradu. Za ovo djelo nije gonjen jer je utvrđeno da je pješak bio kriv. Osuđivan je i zbog droge i oružja.