Kristijan Golubović ispričao je kako se izvukao iz pucnjave, a snimak je postao viralan na društvenim mrežama.

Kristijan Golubović poznat je i kao neko ko detalje i događaje iz svog burnog života otvoreno dijeli i prepričava pred kamerama, što je nerijetko činio i u toku svog učešća u rijalitiju Zadruga.

Mnogi su ga zbog toga nazvali i "kraljem lovačkih priča", a on je prilikom gostovanja u jednoj emisiji još jednom podijelio situaciju koja ga je lansirala na vrh gledanosti na društvenim mrežama. Ovoga puta Kristijan je opisao kako se izbavio iz pucnjave u kojoj su pokušali da ga ubiju, te otkrio da se spasio pomoću salta koji je napravio.

“Mene je salto spasio od kiše metaka. Na mene u sekundi ispaljeno dva, pet, osam, jedanaest metaka. Znači četvorica su pucala na mene. Prvi je zapucao 'dam dam' drugi 'daga daga daga rrrrrr'. Na uviđaju stojim na mjestu, krvarim izranjavan u obje ruke. Drug mi leži u laktu je ruka, specijalac. Pokojni Gaca ustao i gleda: 'Šta ovo bi?'", započeo je.

"Za par sekundi se sve desilo. Ja sam napravio salto kada sam vidio pištolj, prva dva su me pogodila u srce i u grudnu kost, u pancir. Ja sam odmah salto napravio i u tom prevrtaju pogodila su me dva metka u ruku. Da je on prokomentarisao: 'Vidi ga k'o mačka skočio, biježi biježi'. Pa sam šutnuo auto i gađao ih papučama i mobilnim telefonom", ispričao je Kristijan.

Poslušajte ga: