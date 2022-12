Na društvenim mrežama se pojavio snimak dječaka sa Daunovim sindromom koji je sjedio sam dok su druga djeca učestvovala na priredbi, a sad se oglasila i dječakova majka.

Cio region potresao je snimak iz vrtića u Širokom Brijegu, na kojem se vidi kako jedna žena sa pozornice, tokom priredbe sklanja petogodišnjeg dječaka sa Daunovim sindromom. Potom se pojavio još potresniji snimak, na kojem taj dječak sjedi na klupi u hodniku dok priredba traje, koji je objavila dječakova majka.

Iz vrtića "Trnoružice“ su se jutros oglasili saopštenjem za javnost, gdje su naveli "da se obraćaju povodom neistinih navoda gospođe Dragane M. koje je iste iznijela dana 21. decembra 2022. godine na društvenim mrežama, a koje neistinite navode su kasnije prenijeli pojedini internet-portali", piše Avaz. Naveli su, u najkraćem, da radnici vrtića odgovorno tvrde da je gospođa Dragana M. netačno i neobjektivno iznijela činjenice i opisala događanja na božićnoj priredbi u vrtiću koja se održala 20. decembra 2022. godine.

"Apsolutno su neistiniti navodi kako je dijete s poteškoćama bilo izdvojeno ili da mu nije bilo dopušteno da učestvuje na priredbi. Izdvajanje bilo kojeg djeteta nije bila namjera, niti je praksa radnika vrtića bilo koga da diskriminiše ili ugrožava, a pogotovo ne djecu sa poteškoćama u razvoju", između ostalog su naveli iz vrtića.

Mama Dragana je za Avaz ispričala šta se tog dana događalo. "Svako ima pravo na svoje mišljenje i Bogu hvala da je tako. Ja samo znam da neću stati i da moje dijete niko neće ugrožavati. Mislim da se sve vidi na snimcima i na slikama i sve će se saznati. Ništa još nije ostalo da se ne sazna, a naravno da će direktorka reći svoje", kaže Dragana za Avaz.

Svog sina Jakova i ćerku Ritu je, naglašava, već ispisala iz tog vrtića, kako je i najavila. U cijeloj priči, kaže, postavlja se pitanje gdje je bio asistent malenog Jakova? "Teta koja je uzela Jakova sa pozornice nije njegov asistent. Njegov asistent nije bio uz njega. Mislim, želim da se zna da vaspitačice ne želim da uvlačim u sve ovo, one su divne i držale su do Jakova. Ali, zašto je Jakov dva mjeseca bio bez asistenta? Zašto me o tome niko nije obavijestio? Jako sam solidarana osoba i da mi se to reklo, učestvovala bih u tome da se problem riješi. Zašto Jakov nije bio u grupi kada se silazilo na pozornicu, nego je sjedio na teti koja stažira i to u papučama, nije bio u patikama? Došla sam 15 minuta ranije i pratila sam djecu i ranije. I drugi roditelji su vidjeli kako sam ga uzela, rasplakala sam se, a trudna sam i stomak mi je do zuba. Rasplakala sam se kako me sve to pogodilo. Jesu li drugi roditelji vidjeli kako je Jakov htio sam da se popne na pozornicu. Pustila sam ga i sam je otišao gore. Na kraju krajeva, ako dijete nije diskriminisano, zašto asistent koji mu je dodijeljen nije bio uz njega. Ponavljam, vaspitačica nije kriva, radi samo šta joj rečeno, a asistentu očito nešto drugo", u jednom dahu priča Dragana.

Spominje slučaj od nekoliko mjeseci ranije kada je bila priredba za Dane hljeba i kada je uz njenog sina bio njegov asistent. Tada je njen sin, kako kaže, cijelu predstavu iznio bez problema, a tom događaju je prisustvovalo puno više ljudi i program je bio duži nego za božićnu priredbu.

"Jakov će ići u privatni vrtić"

"Ne odustajem, naravno, legnem mirno, spavam mirno, u srcu sam mirna. Već jednom sam stvari iz vrtića stavila pod tepih, a da sam tada to riješila do ovog ne bi došlo. Gospođa direktorka je navela da su oni jedini vrtić koji prima djecu s posebnim potrebama. Ne. Oni su jedini vrtić koji ima besplatnog asistenta, jer su gradska ustanova. Moj Jakov će ići u privatni vrtić i to će biti besplatno, ali asistenta ćemo morati da plaćamo. Nije problem. Do sada sam ga slala u taj vrtić, jer su vaspitačice divne i djeca su divna, kao i njihovi roditelji. Ali, što je politika vrtića takva kakva jeste i što se vrtić vodi politički, to je druga stvar", kaže Dragana za Avaz.

Ona kaže da nije mislila da će neko reći kako je sve iscenirala. "Ja od ovog nemam ništa. Samo želim da moje dijete bude prihvaćeno, kao i sva druga djeca. I, sve ovo što radim i što ću dalje raditi ne radim radi svog djeteta, već i radi svih drugih roditelja koji će imati dijete s posebnim potrebama. Svim roditeljima je potrebno ovo što radim", govori majka.

Iznosi kako je dobila nevjerovatnu podršku javnosti, preko 2.000 poruka na Instagramu , ali i na drugi način od mase ljudi. "Jako puno mama mi se zahvalilo što borim umjesto njih. Bogu hvala da je tako. Ja stati neću. Tražilo se od mene da iznesem kako tražim ostavku gospođe Zdenke. Ja to ne želim. Nikoga ne želim da nosim na duši, da neko radi mene ostane bez posla. Danas je teško vrijeme. Gospođa ne treba da zbog mene ostane bez posla. Samo treba da se promijeni, ali i izvini meni i drugim roditeljima! Svi prave greške. Ako je bio problem nedostatka vaspitača u vrtiću, ako je asistent dobio druga zaduženja, samo je trebalo da se kaže", kaže Dragana.

Podsjetimo, Zdenka Z., direktorka vrtića koji je pohađao Jakov juče je rekla da je čitava situacija bila "iscenirana". "Snimak na kojem je dijete ostavljeno u holu, gdje izgleda tako ružno, ja bih se zgrozila. Znači mama kada je krenula kući, obukla je svoje dijete, zatvorila je vrata pred ulaz tako da je ispalo da smo mi to dijete samo zatvorili a mi u drugoj prostoriji radili priredbu", ispričala je ona.

Ističe da je sve inscenirano da ispadne kao "da je dijete u kavezu". Prema njenim riječima, majka je uzela dijete, obukla, obula ga u prostoriji ispred ulaza gdje je garderoba za djecu i snimila ga. "To je veoma drago dijete, dijete sa Daunovim sindromom, njemu dajemo slobodu, penjao se na binu, silazio. U nekim trenucima sam ga čak ja htjela uzeti do sebe da sjedne da malo odmori, da sjedi duže. Sve je to izvučeno iz konteksta i ružno prezentovano. Ali evo ja sam tu, ni od čega ne bježim, ja sam spremna na sve. Stvari nisu onakve kakve se čine", rekla je u srijedu direktorka vrtića u razgovoru za "Avaz".