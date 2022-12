Emina koja je išla u školu u Sarajevu koju je vraćen na posao nastavnik-pedofil, bila je njegova žrtva.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Emina Brkanić, pre sedam godina bila je učenica OŠ Grbavica 1 u Sarajevu i žrtva pedofila-nastavnika Samira Alihodžića. Nakon što se osuđeni pedofil vratio da radi u školi, njegova bivša učenica i žrtva je odlučila da javno progovori, prenosi Srpskainfo.

Nastavnik sporta i fizičkog vaspitanja OŠ Grbavica 1 u Sarajevu Samir Alihodžić vraćen je na posao iako je osuđen na godinu dana zatvora zbog krivičnog dela bludnih radnji. On je zatvorsku kaznu platio i tako ostao na slobodi, a nakon u novembru mu je istekla i zabrana obavljanja delatnosti.

"Kako mediji navode, u radni odnos u gorespomenutoj školi vraćen je Samir Alihodžić, nastavnik fizičkog vaspitanja, osuđen za pedofiliju. Drugostepenom presudom mu je izrečena kazna zatvora od godinu dana i godina dana zabrane obavljanja delatnosti. Pišem vam ovo s beskrajnom nadom da ćete nešto preduzeti. Ja sam kao maloletno lice i žrtva s***ualnog zlostavljanja Samira Alihodžića bila zaštićeni svedok u procesu suđenja", navela je na početku.

Kaže da prijavu nije podnela radi sebe već i zbog drugih devojčica nakon što je saznala da su i one žrtve nastavnika Samira Alihodžića. "Uradila sam to onda kad sam saznala da nisam jedina, iako sam se ja već do tad uspela iščupati. Saznala sam da se**ualno zlostavlja i druge devojčice i to nisam mogla da prećutim. Proces suđenja je trajao godinama, bio je beskrajno mukotrpan i bolan i samo Bog zna koliko sam puta htela odustati, osećajući da mi se poslednji atomi snage i nade gase. Uz podršku divne tužiteljke koja me zastupala sam uspela izdržati beskonačno mnogo trigera i vraćanja u proživljene traume kako bismo dokazale njegovu krivicu. Uspele smo, osuđen je na prvostepenoj presudi na koju je uložio žalbu, pa je drugostepenom presudom potvrđeno da je kriv. Slavila sam tu vest, kao uspeh jedne devojčice u misiji da zaštiti sve ostale devojčice", prisetila se.

Iako je u presudi dobio zabranu obavljanja delatnosti u trajanju od samo godinu dana, Emina Brkanić kaže kako je verovala da će etiketa koju je napokon dobio i činjenica da će odslužiti zatvorsku kaznu biti dovoljan razlog da ga više nikad niko ne zaposli u bilo kojoj radnoj sferi koja podrazumeva rad s decom. "Vest koja je juče objavljena, da se vraća u radni odnos, u školu i među decu uprkos svemu je toliko poražavajuća i stavlja pod upitnik svrhu svega kroz šta sam birala da prođem kako bi istina izašla na videlo. On je čovek koji ima toliko moćnu 'štelu' da je, kako škola navodi, od suda dobio potvrdu o nekažnjavanju. Škola takođe navodi da nema zabeleženih prigovora od strane roditelja", dodala je.

Ona je apelovala na roditelje da ne sede skrštenih ruku već da nešto konkretno preduzmu. "Roditelji, molim vas da preuzmete na sebe zaštitu svoje dece jer institucije su po ko zna koji put zakazale. Proverite se svojim ćerkama kako su, pišite dopise i mailove na sve moguće adrese, povucite svoju decu s časova fizičkog vaspitanja ako je on u funkciji nastavnika dok se situacija ne reši. A jedino adekvatno rešenje je njegov otkaz i molim vas da ni na šta manje od toga ni pod kojim uslovima ne pristajete", poručila je. Za kraj je kazala da se oseća poraženo. "Nijedno dete koje je pod istim krovom s njim nije sigurno. Ja se osećam poraženo, ali svim srcem stojim uz vas u daljoj borbi i navijam za pobedu."