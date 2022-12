Snimak maltretiranja starice u Peći, koji je nedavno objavljen na društvenim mrežama šokirao je čitav region, a sad su se u javnosti pojavile nove, još gore tvrdnje i to da starica ima i opekotine na tabanima za koje se vjeruje da su nastale upravo u ustanovi "Orenda"

Naime, advokat porodice starice Mešari Selimaj saopštio je da se, prema izvještaju Instituta za sudsku medicinu, starica izgorjela po stopalima u kući "Orenda", piše Lajmi. On je naveo da su za ranu na tabanu starice od početka sumnjali da se radi o opekotinama, ali tvrdi, "Orenda" je to osporila. Prema Selimaju, iz Doma za stare su tako nešto demantovali, rekavši da je starija žena bolesna i da to nisu opekotine, prenosi Kurir