Nakon brutalnog iživljavanja medicinske sestre na starici u staračkom domu u Peći, ćerka je odvela majku iz ustanove.

Nakon uznemirujućeg snimka iz staračkog doma u Peći na kome se vidi medicinska sestra kako maltretira staricu, sada se pojavio i emotivni snimak na kom se vidi kako ćerka odvodi majku iz doma u kom je pretrpjela mučko nasilje.

Ćerka ljubi majku u glavu i sa još jednom ženskom osobom pod ruku odvode staricu do automobila.

"Nema više batina za baku", piše u opisu snimka.

Nakon snimka, dvije radnice u Domu za stare u Peći uhapšene su danas zbog sumnje da su izvršile fizičko nasilje nad starijom ženom štićenicom ovog doma, saopštila je kosovska policija neposredno nakon što je na društvenim mrežama objavljen video snimak sa ovom scenom nasilja.

Medicinska radnica sa snimka, Aurona Peljaj, prilikom iskaza u policiji, pravdala se time da je starica navodno prva nju napala. Izjavila je da je nesrećna žena imala nervni slom tog dana i da je izazvala "nemire" u prostorijama centra.

"Kada sam počela da radim, ona je već bila stanarka u kući i doktor je potvrdio da ima psihičke smetnje. Na dan kada se desio slučaj, bila je veoma agresivna i s vremena na vrijeme doživljavala nervne krize, o čemu smo obavjestili doktora. Tog dana imali smo zadatak da im promjenimo pelene nakon što je starija žena (žrtva) izvršila svoju fiziološku potrebu i zaprljala prostor rukama. Čula sam buku u kupatilu i otišla da pogledam. Moje kolege su imale problema tamo i željela sam da pomognem. Ona me je napala i povrijedila mi ruku, napala me je nogom. Nisam koristila nasilje ili veliku silu osim da je spriječim da me napadne. Takođe je tog dana napala još jednog stanara"