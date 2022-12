Danas oko 17 časova je došlo do nove pucnjave u Obrenovcu!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nova pucnjava u Obrenovcu se dogodila danas oko 17 časova. Prema prvim informacijama, tri maskirana muškarca su presrela mladića S.T. (28) i pucali su u njega u Ulici Kralja Milana Obrenovića. Beogradski mediji prenose da je večeras pucano iz džipa u pokretu na pripadnika obezbeđenja kluba koji je tokom prethodnog vikenda navodno pretukao mladića koji je bio u tom klubu.

Srećom nema povređenih u ovom okršaju. Pretpostavlja se da je ovo nastavak pucnjave koja se dogodila u nedelju uveče u Obrenovcu. Jedan od tri napadača je priveden.

Da podsetimo, u nedelju uveče je došlo do pucnjave u Obrenovcu u Ulici Vuka Karadžića. Mladić N.D. (27) je povređen nakon tuče i pucnjave. Njega su napala četvorica muškaraca sa drvenim motkama koja su mu tom prilikom razlupala i automobil. Napadači su pucali na njegovog druga V.M. (24) na kojeg je ispaljeno više hitaca, ali se on brzo udaljio sa lica mesta.

