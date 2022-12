Goran Radosavljević Guri ispričao je kako je likvidiran nekadašnji vođa OVK Adem Jašari.

Ime Adema Jašarija, osnivača OVK-a ponovo je postalo aktuelno i to posle meča Srbija-Švajcarska na Svjetskom prvenstvu u fudbalu u Kataru.

Podsjetimo, kapitenu Granitu Džaki, čiji su roditelji iz Podujeva i ofanzivcu i strijelcu gola Đerdanu Šaćiriju, rođenom u Gnjilanu, pridružio se još jedan - mladi Ardon Jašari (20), koji porijeklo vuče iz Makedonije. Upravo je Jašarijev dres obukao Džaka posle pobjede protiv Srbije, a mnogi su u tome "pročitali" i političku poruku, jer je stavio na sebe prezime vođe terorističke OVK Adema Jašarija, ubijenom u borbi protiv policije SR Jugoslavije u martu 1998. Na Kosovu bili su oduševljeni tim gestom i na društvenim mrežama su pisali da je Džaka našao "pametan način" da pokaže ljubav prema Kosovu, odakle su mu roditelji (iz Podujeva), jer neće biti kažnjen.

"Uopšte nije bilo politički. Bio je to dres mog saigrača Ardona Jašarija. On je mlad igrač, sa kojim se odlično slažem. Rekao sam da ću, ako dam gol, obući njegov dres", rekao je Džaka posle meča u izjavi koju je prenio novinar jednog švajcarskog portala.

U svijetlu ovoga podsjećamo vas na intervju koji je u martu ove godine dao Goran Radosavljević Guri, penzionisani general srpske policije i nekadašnji prvi komandant srpske Žandarmerije u kome je opisao kako je izgledao napad na sjedište terorističke jedinice koju ju je predvodio upravo Adem Jašari.

"To je bila prva akcija koja je pokrenuta. Njen cilj je bio da se uhapse Adem Jašari i njegova grupa koja je terorisala sve, a najviše Albance koji su živjeli u tom kraju. Nju je težišno izvela Jedinica za specijalne operacije Resora državne bezbjednosti, koji je u toj organizaciji bio u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Učestvovali su JSO, SAJ iz javne bezbjednosti i posebne jedinice policije koje su kasnije preuzele i druge aktivnosti. Adem Jašari je bio poturčeni Srbin, i po svim topografskim kartama iz tog vremena ta mahala se nazivala Jašarević i oni su bili Jašarevići. On je bio zlikovac i odmetnik, a o tome govori i stara poslovica koja kaže da je poturica gori od Turčina. On je silovao žene svojih sunarodnika u mahalama Jašari i Gecaj, pa su oni čak slavili kad je 'vođa' likvidiran", rekao je Guri u intervjuu za 24sedam.

Prema njegovim riječima Jašari je iskoristio žene i djecu kao štit, jer da su bili negdje na otvorenom, oni bi bili uništeni.

"Međutim, on je žrtvovao sve, a ubio je i svog bratića samo da se ne bi predao srpskoj policiji. Jašarijeva ćerka je spasena tako što su djeca, među kojom je bila i ona, od silnih eksplozija počela da trče prema policiji. Naravno, ćerku smo mu spasli i ona je danas živa i zdrava. Od te akcije nismo mogli da odustanemo, pozivali smo ih da se predaju i polože oružje i niko ne bi stradao, ali je bio takav da je žrtvovao sve zarad nekog svog cilja", rekao je Guri.

5. mart 1998.

Ozloglašeni terorista i jedan od osnivača OVK Adem Jašari likvidiran je u policijskoj akciji koja je počela 5. marta 1998. Tada je posle niza terorističkih napada i dejstava Jašarijeva grupa okružena u njegovoj kući i posle dva dana borbe uništena.

Policijski napad na selo Donji Prekaz u opštini Srbica, koji je počeo je 5.marta.uslijedio je nakon što je krajem februara te godine grupa boraca OVK predvođena Ademom Jašarijem napala je policijsku patrolu i ubila četiri, a ranila dva policajca. Specijalne policijske snage su 5. marta napravile neprobojan obruč oko Donjeg Prekaza i napravile dublji, širi prsten oko okolnih sela, nakon čega je Jašariju upućen poziv na predaju.

Adem Jašari je to odbio i pružio je jak otpor u dobro opremljenom i pripremljenom zabarakidiranom bunkeru. Srpska policija okružila je grupu i pozvala na predaju. Jašarijeva grupa je nakon isteka rika za predaju odgovorila upotrebom teškog naoružanja - minobacača, mitraljeza, ručnih granata, snajperskih pušaka ubila i ranila tri policajca, a tokom akcije su Adem Jašari i njegova grupa pokazali su fanatizam terajući brutalno svoje rođake da se bore. Jašari je lično ubio svog nećaka zbog "kukavičluka", a zatim stvorio živi štit od žena i djece u nadi da će dobiti na vremenu dok ne dobije pojačanje, jer je očekivao je da je čitavo albansko stanovništvo iz zone Drenice spremno da mu krene u pomoć. lider OVK Adem Jašari, njegov brat Hamez Jašari kao i većina pripadnika terorističke grupe Jašari su ubijeni sa članovima porodice koji su odbili da se predaju.