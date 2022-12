Penzioner Milan Tomanović (82) iz Užica je doživeo strašnu neprijatnost kada je saznao da je dobio falsifikovane novčanice u banci!

Neverovatan slučaj se dogodio u Užicu jednom penzioneru. Milan Tomanović (82) je doživeo šok kada je saznao da je dobio falsifikovane novčanice. Konkretno, dobio je tri falsifikovane novčanice u apoenima od 100 evra. On je ceo slučaj prijavio policiji i Narodnoj Banci Srbije, a odgovor od banke je dobio tek 31. oktobra iako mu se ova neprijatnost dogodila u junu.

"Voleo bih da se ovo konačno reši. Ako sam ja kriv, onda neka me kazne, a ako je nečija tuđa odgovornost, neka kažu. Ja o ovome razmišljam od juna ove godine i nemam mira. Ako mi vrate tih 300 evra, daću ih u humanitarne svrhe. Nije mi stalo do novca, već samo da znam ko je kriv da se ne bi to ponovilo drugim ljudima", počinje svoju ispovest Tomanović.

Rođeni Užičanin radio je do penzije na brodu “Galeb” i tako stekao penziju u Hrvatskoj. Kada su krenule devedesete godine, prodao je stan u Splitu i vratio se u Srbiju. Devizni račun u banci otvorio je još u aprilu 2003. godine i tako postao njihov dugogodišnji klijent.

"Pošto u banci nema štednje, ponudili su mi da uložim novac u neki investicioni fond. Dvoumio sam se, ali zbog njihove slatkorečivosti pristao sam na ponudu. Rekli su mi da možda može da se dogodi i gubitak od 0,8 do jedan odsto. Uložio sam 15.000 evra. To je bilo u oktobru prošle godine. U maju sam saznao da mogu proveriti stanje. Kada sam video da na računu imam 1.301,62 evra manje, odlučio sam da raskinem ugovor 26. maja, a 13.698,38 evra je 30. maja uplaćeno na moj devizni račun u toj banci. Taj novac sam namenio za školovanje unuka u Češkoj. Odmah sutradan sam rešio da podignem taj novac i uplatim na račun u drugoj banci preko koje sam primao deviznu penziju", kaže Milan.

Kaže da mu nije bilo drago što je izgubio više od hiljadu evra, ali je sam potpisao i tu više ništa ne može da učini. Međutim, otad slede dani agonije, koji i dalje traju.

"Otišao sam nenajavljen 31. maja da podignem novac i mogao sam da dobijem u tom trenutku 4.900 evra. To je bilo pred kraj radnog vremena, a pošto sam zakasnio za drugu banku, otišao sam kući i stavio novčanice u kovertu. Sutradan sam u 9.15 sati otišao u banku da podignem još novca. Službenik mi je rekao da sačekam jer valjda nije bilo dovoljno deviza pa su morali da trebuju jer sam opet bio nenajavljen. Seo sam na stolicu. Posle možda desetak minuta službenik za šalterom me je pozvao i držeći novac u ruci pitao me da li želim da ga stavi u kovertu. Rekao sam da to uradi. Opet je bila u pitanju ista suma kao i prethodnog dana. Odmah sam otišao u drugu banku da uplatim sav novac. Službenica je ubacila novac u mašinu i rekla mi da imam tri lažne novčanice. Pogledala je i ručno i potvrdila da su lažne. To su bile nove novčanice od 100 evra. Odmah sam joj dao i kovertu od prethodnog dana da proveri. Ona je to uradila i sa njima je sve bilo u redu", kaže Milan.

Službenica mu je dala tri sporne novčanice od 100 evra, a on se odmah uputio u policiju.

"Valjda je normalno da odem odmah u policiju. U policiji su napravili zapisnik i zadržali novčanice. Kasnije su ih poslali u Narodnu banku na ekspertizu gde je 8. jula potvrđeno da je u pitanju falsifikat. Išao sam i banku sa zapisnikom iz policije, a oni su mi rekli da je to nemoguće da se dogodi jer novčanice prolaze kroz brojčanik i ručnu kontrolu i zamerili što im nisam odmah doneo novčanice. Ja sam i Narodnoj banci pisao sve što mi se događalo u banci", navodi Milan.

U dokumentaciji se vidi da je tek 31. oktobra dobio odgovor od Narodne banke Srbije u kome se, između ostalog, navodi:

"Banka u izjašnjenju o spornoj isplati novčanica čija je neispravnost, kako navodite, konstatovana prilikom Vaše uplate drugoj banci, ističe da nije imala reklamacija po tom osnovu i da sve novčanice prilikom isplate klijentima prolaze proveru kroz brojčanice i ručnu proveru od strane zaposlenih. Podvlači da banci niste dostavili sporne novčanice kako bi ih poslali na proveru već ste je obavestili po prijavi slučaja MUP-u. Iz dokumentacije pribavljene u ovom slučaju nejasno je gde se sada nalaze te novčanice i da li su i kako izvršene dalje provere odnosno koji su rezultati ekspertize tih novčanica", stoji u odgovoru Narodne Banke Srbije.

Banka u kojoj je navodno isplaćen falsifikovan novac navodi da isplata falsifikovanih novčanica nije moguća u filijalama jer sve novčanice prolaze proveru preko brojačica koje su sertifikovane za prepoznavanje eventualnih falsifikata i proveru od strane zaposlenih koji su prošli posebnu obuku u Narodnoj banci za te poslove. Takođe je navedeno da je banka sve relevantne podatke povodom konkretnog slučaja dostavila nadležnim organima krivičnog gonjenja u Užicu koji se bave njime.

"Eto, to oni kažu, a još u julu sam dobio odgovor od njih da je ekspertizom utvrđeno da su novčanice falsifikat i da su kod njih. Smatram da sam građanin koji je postupio u skladu sa zakonom, ispravno, a do danas niko me nije pozivao, niti se maklo dalje. Samo želim da se utvrdi istina", zaključuje Milan.