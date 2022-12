Devojke su sve vreme uz video-poziv razgovorale s nekim.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Posle 10 godina zatvora u Španiji, Luka Bojović, nekadašnji navodni vođa zemunskog klana, ponovo je u Srbiji. Kao što je poznato, on se u sredu uveče vratio u Beograd, ali još nije stigao da poseti večne kuće svojih najmilih na Novom groblju u Beogradu. Nakon što su dva dana zaredom u izvidnicu dolazili muškarci, danas su se na groblju pojavile dve devojke.

Devojke su oko 11.20 sati došle na Novo groblje u Ruzveltovoj ulici gde su sve vreme uz video-poziv razgovorale s nekim. Podsetimo, tu su sahranjeni Vuk Bojović, Lukin otac, brat Nikola Bojović, kum Dragoslav Miloradović i prijatelj i saborac Rade Rakonjac.

"Ovo je treći dan otkad je Luka Bojović u Srbiji i njegova velika želja je svakako da poseti grobove svojih najmilijih. Međutim, do sada on to lično nije uradio, već je, kako se sumnja, slao svoje prijatelje u takozvanu izvidnicu", kaže sagovornik Kurira i dodaje:

"Sada su dve devojke, od kojih je jedna bila maskirana kapuljačom i velikim naočarima za sunce, došle do večne kuće Bojovića, Miloradovića i Rakonjca i donele cveće, a potom su zapalile i sveće. Jedna od njih je uzela telefon i dok je palila sveću pričala je na video-pozivu.

Vidi opis ŠTA SE TO DEŠAVA?! SAD SU I DVE ŽENE DOŠLE NA GROB BOJOVIĆEVOG BRATA: Izvadile telefon, a sa druge strane je bio Luka? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Telefon je bio okrenut u pravcu groba, pa je neko s druge strane mogao jasno da vidi spomenike. Nisu se zadržale mnogo na groblju, a nakon što su obavile rituale i razgovor preko video-pozive mirno i u razgovoru su napustile Novo groblje.

U prethodna tri dana groblje je posetilo čak tri muškarca koja su bili u izvidnici. Podsetimo, juče je još jedan maskirani muškarac posetio grobove Nikole i Vuka Bojovića, kao i Lukinog kuma Dragoslava Miloradovića Galeta. On je došao i zapalio tri sveće.

"Pretpostavlja se da prijatelji Luke Bojovića obilaze ova grobna mesta kako bi bili sigurni da on nije u opasnosti i da može na miru da dođe i poseti večene kuće oca, brata, kuma, ali i prijatelja. I juče su Nikolin, Vukov i Galetov grob posetila dva muškarca, u različitim vremenskim razmacima, ali Luka nije došao", kaže izvor i dodaje, da su samo dan pre toga to uradila dva muškarca.