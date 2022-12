Incident u ivanjičkoj osnovnoj školi uzburkao je javnost.

Novi incident, ovoga puta u ivanjičkoj osnovnoj školi, o kome će glavnu reč doneti nadležne institucije uzburkao je javnost. Po tvrdnji roditelja nastavnik je na času matematike udario njihovog sina dok optuženi prosvetni radnik kaže da je do fizičkog kontakta došlo, ali da je to bilo daleko od bilo kakvog vida nasilja.

Međutim, majka jedanaestogodišnjeg dečaka Ivana Danilović smatra da je njeno dete pretrpelo nasilje i odlučna je u stavu da će se protiv istog boriti svim raspoloživim sredstvima, prenosi portal Info liga.

"Pri povratku iz škole sin se požalio mojoj majci da ga boli vrat i tražio je brufen. U prvom trenutku ona je pomislila da se potukao sa nekim iz škole, međutim sin je ispričao da ga je nastavnik matematike udario po vratu i da ga boli. Mi smo odmah došli kući, odveli smo dete kod lekara u Dom zdravlja Ivanjica odakle su nas uputili u Čačak na dodatnu dijagnostiku i snimanje", kaže majka Ivana Danilović i dodaje:

"Sin mi je ispričao da je do kontakta došlo na času jer on nije znao da uradi zadatak, pa je nastavnik svoje nezadovoljnstvo iskazao na taj način. Nakon toga imao je čas kod razrednog starešine, kojoj je ispričao šta se desilo, ali kako su mu bolovi popuštali nije insistirao da nas pozovu, što na kraju niko nije ni uradio, jer nas iz škole nisu obavestili šta se dogodili. Mom sinu su otekle limfne zležde, pa suprug i ja nećemo odustati dok ovaj slučaj ne isteramo do kraja", kaže ona.

Nastavnik koji u ovoj školi radi duže od četiri decenije kaže da ništa nažao dečaku nije uradio i da je čist pred Bogom tako da nadležne institucije slobodno mogu raditi svoj posao i utvrditi ko je u ovom slučaju u pravu. Takođe je napomenuo da je kroz svoj dugogodišnji rad iznedrio mnoge dobre učenike koji su danas uvaženi u svom poslu.

Kako se nezvanično saznaje celokupana dešavanja škola je prijavila nadležnim upravama i resornom Ministarstvu, a šta se zapravo dogodilo utvrdiće nadležne institucije, jer su roditelji slučaj prijavili policiji.