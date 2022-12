Izvor iz istrage rekao je da je policija došla do određenih indicija koje ukazuju da je Dalibor Mandić koji je ubio kolegu unapred planirao zločin.

Izvor: Facebook

Dalibor Mandić (36) je na neki način priznao svirepo ubistvo svog kolege Ariela Bogdanovića (28) iz Banjaluke, prenosi Glas Srpske. U tužilaštvu te je pričao o lošem detinjstvu, a nakon ispitivanja predložen mu je jednomesečni pritvor.

Postupajući tužilac Okružnog tužilaštva predlog pritvora uputio je Okružnom sudu u Banjaluci, prenosi Glas Srpske. Ta mera je zatražena zbog opasnosti od bekstva osumnjičenog, težine krivičnog dela i opasnosti da bi njegovo puštanje dovelo do uznemirenja javnosti i remećenja javnog reda i mira, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

Imao loše odnose sa ubijenim

Osumnjičeni Mandić nije izričito rekao da priznaje delo, ali je potvrdio da se zločin desio te je ispričao da je imao loše odnose sa kolegama, među kojima je bio i ubijeni. Osumnjičeni je ispričao i kako je imao teško detinjstvo i određene probleme koji su uticali na njega.

"Potvrdio je da je imao loše odnose sa ubijenim Bogdanovićem, ali nije precizirao zašto ga je ubio. Rekao je da je da se ni sa kim nije dobro slagao, da su ga svi ignorisali. Međutim to što je ispričao nije razlog da nekog ubiješ i sve ukazuje da se radi o osobi koja ima određene psihičke probleme zbog čega će verovatno biti traženo njegovo psihijatrijsko veštačenje", rekao je izvor.

Dodao je da su se tokom istrage pominjale određene informacije koje ukazuju da je mogući motiv ljubomora zbog neke devojke, ali osumnjičeni nije o tome ništa rekao, niti je pominjao devojku. Mandić će danas u popodnevnim časovima biti predat banjalučkom Okružnom sudu koji će o pritvoru odlučiti sutra. Mandića terete za teško ubistvo, a ovaj monstruozni zločin desio se u petak oko 19 časova u blizini benzinske pumpe i tržnog centra u Bulevaru srpske vojske u Banjaluci.

Policija pronašla crvenu jaknu

Izvor iz istrage rekao je da je policija došla do određenih indicija koje ukazuju da je Mandić unapred planirao zločin. On je navodno pripremio odeću, te nož kojim je izvršio zločin, a Bogdanovića je sačekao na putu sa posla. Susreli su se u blizini tržnog centra gde je došlo do sukoba.

Navodno je Mandić tu povredio Bogdanovića koji je zatim pokušao da pobegne od njega te je pretrčao Bulevar srpske vojske, ali je pao u blizini benzinske pumpe gde ga je Mandić sustigao i izbo više puta nožem i pobegao. Navodno ga je tada ubo najmanje osam puta. Ubistvo Bogdanovića su snimile kamere video nadzora i na snimcima se vidi da napadač trči za žrtvom preko ulice i sustiže ga kada on pada na ulicu.

Mandić je, kako se vidi na snimku, zatim prišao Bogdanoviću koji je ležao i ubo nekoliko puta nožem snažnim zamasima. Nakon toga se okrenuo i pobegao prema naselju Borik, dok je žrtva ostala nepomično da leži. Mandić i Bogdanović su zajedno radili u jednoj IT firmi u Banjaluci.

Istraga je pokazala da je nakon zločina osumnjičeni skinuo odeću sa sebe, odnosno crvenu jaknu i bacio je u kontejner. Policija je tu jaknu pronašla. Mandić je tokom ispitivanja i u policiji priznao zločin i rekao gde je odbacio nož kojim je počinjeno ubistvo.