Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Osnovni sud na Cetinju vratio je na dopunu optužnicu protiv osam policajaca, okrivljenih da su prilikom obezbjeđenja ceremonije ustoličenja poglavara Mitropolije crnogorsko primorske Joanikija u septembru 2021. godine, prekoračili službena ovlašćenja i nezakonito upotrijebili hemijska i sredstva prinude prema građanima, pišu Vijesti.

Tamošnje tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Dragiše Mugoše, Baja Varajića, Ljubiše Bajovića, Dragoslava Stanišića, Nedeljka Markovića, Dragomira Vlahovića, Vladana Nedovića i Srđana Janića zbog krivičnog djela - mučenje.

U sudskom rješenju poziva se tužilaštvo da u optužnici dopuni medicinsko vještačenje i radi utvrđenja da li su opisane tjelesne povrede kod oštećenih bile praćene velikom boli, odnosno teškom patnjom...

“A ovo imajući u vidu da su velika bol ili teške patnje kvalifikatorna okolnost kod predmetnog krivičnog djela”, navodi se u dokumentu.

Takođe piše da je potrebno razjasniti, odnosno opisati u čemu se sastojao pasivni otpor oštećenih i kakve su bile vremenske prilike kritičnom prilikom:

“I da li su iste i kakvog uticaja imale prilikom upotrebe hemijskih sredstava koja se prenose zrakom na nastale posljedice, te naznačiti konkretne odredbe odgovarajućeg propisa, kojim je propisana zabrana upotrebe ‘gumenih metaka’, s obzirom da se okrivijeni terete za upotrebu istih”, navodi se između ostalog, prenose Vijesti.

Jedan od pravnih zastupnika optuženih, advokat Ranko Radonjić rekao je da je Osnovni sud u Cetinju imao više nego dovoljno elemenata da obustavi postupak u fazi kontrole optužnice.

Uprkos tome, kazao je da je zadovoljan i činjenicom da je optužnica vraćena na dopunu istrage.

“To je pokazatelj ispravnosti naše argumentacije koju smo izložili predsjedniku suda na ročištu i zaista vjerujem da će, nakon što postupi po nalozima iz ovog rješenja, tužilastvo samo staviti tačku na ovaj postupak donošenjem rješenja o obustavi istrage. Ukoliko to ne učini, ne sumnjam da će to uraditi sud prilikom naredne kontrole, jer ljudi koji se nalaze u optužnici zaista ništa nezakonito nijesu uradili, naprotiv. To je očigledno i vrijeme će pokazati”, izjavio je on Vijestima.