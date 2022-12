Muškarac je namjerno zapalio dva motocikla u Beogradsko naselju nakon čega se požar proširio na ulaz obližnje zgrade.

S. V. (24) uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. Sumnja se da je on, početkom novembra ove godine, na Zvezdari u Beogradu, namjerno zapalio dva motocikla nakon čega se požar proširio na ulaz obližnje zgrade.

Povrijeđenih nije bilo, a pričinjena je veća materijalna šteta. Kako je zabilježeno na snimku do kog je Kurir došao, vidi se muškarac sa kapuljačom kako prilazi motorima i pali jedno vozilo. Vatra se potom proširila i na drugi motor koji je bio parkiran pored. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.