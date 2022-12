Šta je glavni uzrok razvoda u Srbiji, koje greške prave parovi pre braka i kako izgleda kad dođu na sud, otkrile su psihoterapeut Vera Despotović i advokat Olga Turčinović Makević.

Izvor: K1 televizija/ Printscreen

Poražavajuća bračna statistika u Srbiji. Parovi se sve teže venčavaju, a sve češće razvode. U emisiji “Uranak” na K1 televiziji o razlozima ove poražavajuće statistike, ko ćešće podnosi zahtev za rastanak žene ili muškarci i koliko traje prosečan brak u Srbiji, govorile su psihoterapeut Vera Despotović i advokat Olga Turčinović Makević.

Po istraživanju koje je sprovedeno u našoj zemlji, parovi se u proseku razvode posle 13 godina.

"Mora da, to po mojoj nekoj statistici, ne da nije glavni razlog, nego je to peti razlog zbog čega se ljudi odlučuju na ovaj korak. Prvi i osnovni razlog je uticaj porodice porekla. Mešanje mama i tata, odnosno svekrva i tašti je glavni razlog za razvod braka", istakla je advokat Olga Turčinović Makević u “Uranku”.

Ljubav (ni)je dovoljna

Psihoterapeutkinja Vera Despotović rekla je da mladi ljudi sve kasnije počinju da žive zajedno i ulaze u brakove i vanbračne zajednice.

"To nam govori da se mladi ljudi teže opredeljuju da ulaze u zajednicu zato što možda žele pre toga da završe neke svoje poslove, ciljeve, u smislu da se profesionalno ostvare, da malo odlože ulazak u porodične organizacije zato što žele da budu slobodni, putuju, da izlaze, da se upoznaju… Pre nego što se uđe u jednu trajniju zajednicu ljudi hoće da isprobaju, da steknu određeno iskustvo, a iskustvo se stiče kroz više partnerskih odnosa. Ranije se možda podrazumevalo da je možda prvi ili drugi odnos već prilika da se uđe u neku trajniju zajednicu, ili su češće počinjali ovi mladi ljudi da žive zajedno, a sada žele da steknu iskustvo i budu sigurniji u izbor koji su napravili. I ja mislim da je to dobro. Jer ako zreliji malo uđemo i sa određenim iskustvom u jednu zajednicu, što naravno ne mora da bude garant, ako neke druge stvari ne radimo – u smislu razgovaramo sa partnerom, pregovaramo kako ćemo mi da živimo, koji su nam ciljevi, da vidimo da li su nam očekivanja i planovi slični. Veoma često se dešava da parovi uopšte ne pričaju mnogo, ni tokom zabavljanja, ali ni kad uđu u bračnu vezu", rekla je Vera Despotović.

Psihoterapeutkinja je istakla da gajimo stereotipe o tome da je samo ljubav dovoljna i da je ona ključ dobrog odnosa.

"Parovi dođu na terapiju i kad počnemo da pričamo da li su razgovarali o tome kako će da žive, kako će izgledati njihov život, oni kažu 'Ne, mislili smo da će to ići spontatno'. Svako učitava u onog drugog ono što želi i onda imamo kao čitanje misli, da 'Ja ono što mislim, misli i partner'. I onda se prepustimo tako nekim pretpostavkama, pa posle u praksi vidimo da to uopšte nije to", rekla je Vera Despotović.

Razvodi više nisu dostojanstveni

Advokat Olga Turčinović Makević rekla je da razvodi više nisu dostojanstveni.

"Nekada je bila retkost da ljudi sav svoj prljav veš hoće da iznesu ispred advokata ili u sudnici, a danas skoro da nemamo dostojanstven razvod. Ja stalno klijentima objašnjavam da moraju da budu dostojanstveni u razvodu, jer i kad se razvedu, ostaju im zajednička deca i oni moraju da komuniciraju, da prave neke dogovore zarad te zajedničke dece, jer su deca prioritet. Na današnje nedostojanstvene razvode, osim nasilja koje je dominantno, utiču i mnoge druge stvari. Oni nisu sposobni da se dogovore ni oko čega. Kad dođu kod mene i pričamo o podeli zajedničke bračne tekovine, ja im kažem 'Ne može niko da vas podeli bolje nego vi sami'. Ne postoji taj sud, advokat, sudski veštak, koji će da utvrdi koliko je neko učestvovao u bračnom sticanju i kako ćete vi to podeliti", reka Olga Turčinović Makević.