Muškarac je ubio u Hrvatskoj svoju ženu tako što je udarao čekićem u glavu, a na sudu je rekao da je najviše voli i da nije htio to da uradi.

Izvor: MONDO/Bojana Zimojnić/Shutterstock

Nebojša R. (54) optužen je da je prije osam meseci ubio suprugu sa više od 15 udaraca čekićem u glavu u stanu u Hrvatskoj. On je danas na Županijskom sudu u Zagrebu iznio svoju odbranu, a utvrđeno je da je u vrijeme ubistva bio neuračunljiv. "Ja sam kriv. Teško mi je jer je između moje pokojne supruge i mene postojala čista ljubav i nisam imao namjeru da joj naudim. I te noći 26. marta 2022. legli smo u krevet oko 22:30, a ja sam se probudio oko 3 sata ujutru. Šetao sam oko stola u dnevnoj sobi razgovarajući sam sa sobom. Na putu do kupatila, u hodniku sam nogom zakačio čekić kojim smo te večeri sklapali garderober. Uzeo sam ga i otišao u sobu", ispričao je na sudu optuženi, prenosi Jutarnji list.

"Spavala je na krevetu, nije čula da joj prilazim i sve se odvijalo histeričnom brzinom. Obukao sam se jer sam bio u pidžami, zatim sam čekić stavio u torbu i spakovao u auto, kojim sam se neko vrijeme vozio", dodao je on. Tužilac ga je tada pitao "zašto nije udario u nešto drugo, a ne ženu – ako nije namjeravao da je ubije". "Ženu ste histerično udarali po glavi, kažete da niste namjeravali da je ubijete, ali šta ste onda htjeli sa tim", upitan je na sudu, na šta je on pojasnio da ne zna. On je dodao da se sve odigralo veoma brzo i da je ona sve vrijeme spavala dok ju je on udarao. On je dodao da nije primijetio da je povređena, a nije ni bio svjestan krvi koja je bila svuda.

"Kada sam se jutros u 2.43 ujutro probudio u ćeliji, prije suđenja, pogledao sam se u ogledalo i zapitao se da li sam to zaista uradio? Zgrožen sam jer sam ovo uradio savršenoj osobi. Imao sam traumatično djetinjstvo, kasnije probleme sa bolesnom majkom koju sam smjestio u dom, a prije tog događaja od februara sam patio od hronične nesanice. Porodica je to primijetila, kao i moja pokojna supruga, koja mi je naložila da odem kod psihijatra", objasnio je Nebojša R. Ipak, svoj brak sa ubijenom predstavio je kao idilu punu ljubavi. Na sudu ju je hvalio, a pomenuo je i put na more autobusom, kao i njeno "majstorstvo" u kuhinji. Sada mu se sudi za obično ubistvo, za koje mu prijeti kazna od najmanje pet godina zatvora. Vještak je utvrdio da je osumnjičeni u inkriminisano vreme bio u izuzetnoj kriznoj situaciji i psihičkoj poremećenosti. Na kraju je tužilaštvo zaključilo da je osumnjičeni opkoračio suprugu dok je ležala na bračnom krevetu i sjeo na donji dio tijela pokriven jorganom.

Onemogućio ju je da se kreće, a zatim joj zadao višestruke snažne udarce čekićem po glavi i vratu. Nastavio je isto uprkos tome što se ona branila, o čemu svjedoče odbrambene povrede na njenim rukama. Konačno ju je povukao preko ivice kreveta i ostavio je licem dolje na krevetu kako bi joj zadao još udaraca u potiljak. Na sudu je svjedočio i otac ubijene žene. "Tog 26. marta, oko 9 sati, javila mi se komšinica iz susjednog stana i rekla da majstori, koji su Tatjana i Nebojša trebalo da završe postavljanje stolarije, ne mogu da uđu u stan jer niko neće da otvori. Odmah sam otišao u stan, otvorio vrata ključem i vidio svoju ćerku kako leži na boku na ivici kreveta u spavaćoj sobi. Ruka joj je visila preko ivice, jastuk je bio u krvi, kao i glava, zbog čega je njena plava kosa izgledala potpuno crno. Bio sam u totalnom šoku i počeo da vičem: 'Neko je ubio Tatjanu'. Nisam ulazio u prostoriju da ništa ne kontaminiram", rekao je otac, a svoju priču ispričala je i majka ubijene. "Mnogo je smršao i bio je opterećen brigom o majci koju je doveo iz Cavtata i smjestio je u dom. Inače, budio se ujutru prije zore, nemirno je ustajao. Takođe je bio zabrinut da će izgubiti posao iako je njegov poslodavac rekao da neće. Tatjana je uspjela da ga nagovori da potraži stručnu pomoć, a u aprilu, dvije nedelje pre ubistva, naložila mu je odlazak kod psihijatra. Bio je nekako čudno povučen, ali smo ga takvog prihvatili jer su on djelovali složno", rekla je ona na sudu.