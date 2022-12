Evo šta je rekao o povratku njegovog klijenta u Srbiju!

Izvor: Profimedia/MONDO/Stefan Stojanović

Luka Bojović se posle 10 godina zatvora u Španiji vratio u Srbiju, a njega je na aerodormu "Nikola Tesla" sačekao advokat Borivije Borović. Borović je za Informer rekao da je Bojović prošao kratku proceduru na aerodromu i zatim otišao svojoj kući.

"On je prošao kratku proceduru, onda sam ga ja preuzeo i otpratio ga do prijatelja sa kojim je otišao kući, to je sve. Luka je veoma srećan što se vratio u Beograd", rekao nam je Borović.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Podsjetimo, protiv Bojovića se u Srbiji ne vodi nijedan sudski postupak niti je za njim raspisana potjernica. Po njegovom dolasku, on je za pravosudne organe slobodan čovjek.

On je uhapšen u Valensiji tako što je praćena njegova supruga. U Španiji je 2014. godine osuđen na 18 godina zatvora zbog organizovanog kriminala, ali su mu se u kaznu zatvora računale i prethodne dvije godine koje je proveo u zatvoru.

Njemu je u Španiji izrećena kazna od tri godine zatvora za falsifikovanje isprava, za zločinačko udruživanje mu je izrečena kazna od pet godina, dok je za posjedovanje oružja dobio deset godina robije.