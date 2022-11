U Kragujevcu u naselju Aerodrom izboden R.S.(31).

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Stravičan zločin dogodio se noćas se u kragujevačkom naselju Aerodrom kada je R. S. (31) izboden nožem. Kako navodi portal Ucentar, pored R. S. koji je nasmrt izboden još najmanje jedna osoba je povređena. Za sada se ne zna pod kojim okolnostima se odigrao ovaj obračun.

"Kako dalje navodi naš izvor, osoba M.M. je ovom prilikom uhapšena“, piše Ucentar. Nadležne ekipe su ubrzo nakon poziva građana došle na mesto zločina.

MUP je jutros potvrdio da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M. M. (44) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

"On se sumnjiči da je sinoć, u kafani, u naselju Aerodrom, oštrim predmetom usmrtio tridesetjednogodišnjeg muškarca, a tom prilikom je i lakše povredio četrdesetčetvorogodišnjaka koji je pokušao da ga savlada. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Kragujevcu", saopštio je MUP.