Svjedok saradnik Srđan Lalić otkrio je detalje o tri ubistva i tužiocima predao dva USB sa podacima o parama klana koji su predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković.

Izvor: Kurir/ilustracija

Lalić je otkrio da su Belivuk i Miljković ubili Teodora Gaćešu i Miroslava Rankovića, vlasnike "Pink taksija", da bi preuzeli udruženje, a zatim i investitora sa Zvezdare Mirka Kojića Koju da bi ga ućutali, ali i oteli njegovo taksi udruženje. Do statusa svjedoka okrivljenog, međutim, stigao je predajom u ruke tužioca USB s tajnim podacima o sakrivenih 70 miliona eura Belivukovog klana po tajnim računima širom svijeta, piše Srpski telegraf.

Tek s ovim velikim priznanjima IT stručnjak uspio je da ubijedi Tužilaštvo za organizovani kriminal da postane njihov svjedok u zamjenu za kaznu od 18 godina zatvora.

- Lalić je tokom pritvorskih dana na kašičicu otkrivao mračne tajne monstruoznog klana i pokušavao da se dodvori pravosudnim organima kroz svjedočenje o zločinima koji su razotkriveni svjedočenjem njegovih prethodnika i drugim dokazima, ali to nije bilo dovoljno. Za to vrijeme vodio je bitku s dojučerašnjim saradnicima sa kojima je sijao smrt i počinio zločine od kojih se normalnom čovjeku prevrće želudac. Klan je uz strahovite prijetnje upućene Srđanu i njegovim najbližima pokušavao da ga spreči da potpiše sporazum, ali on je bio riješen da istraje u tome i otkrio da je klan s južne tribine uz sedam ubistva, za koja su optuženi, odgovoran za još tri nestanka i likvidacije - kaže izvor upućen u istragu.

Dodaje da je Lalićevo svedočenje dragocjeno i za finansijsku istragu protiv klana.

- Lalić je priložio dva USB s podacima gdje sve klan ima račune i na čije ime se vode i naveo da raspolažu sa oko 70 miliona eura. Dao je na tacni fascinantne dokaze o malverzacijama kriminalaca - ističe izvor iz istrage.

Prema Lalićevom detaljnom svjedočenju Belivuk i Miljković stoje iza ubistva Teodora Gaćeše 22. maja 2015. godine i nestanka njegovog saradnika Miroslava Rankovića.

- Lalić je ispričao da su Marko Miljković i njegov kum, bivši policajac Mirko Kojić Koja, upućivali prijetnje Rankoviću, što skrivene, što otvorene i ostavljali mu poruke upozorenja za koje je policija saznala tek nakon njegovog nestanka. Rekao je da su utamničene vođe kriminalne grupe 2020. smakle Mirka Kojića Koju, nameračeni da mu otmu "Alfa taksi" i zauvijek ga ućutkaju da ne bi došao u situaciju da ispriča sve što zna o zločinima klana - zaključio je sagovornik.