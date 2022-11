Bokser Marko C., poznat kao bivši učesnik "Zadruge", jedan je od 17 uhapšenih u kojoj je pala grupa "vračarci"!

Izvor: MUP Srbije

Bokser Marko C., poznat javnosti i kao nekadašnji učesnik “Zadruge” i službenik Policijske stanice Novi Beograd Nikola Đ. uhapšeni su zbog sumnje da su proveravali službeno vozilo MUP-a koje je preksinoć korišćeno u akciji hapšenja pripadnika organizovane kriminalne grupe poznatije kao "vračarci", a na čijem čelu se nalazi Nikola Vušović.

Sumnja se da je u toku akcije, Marko C.. od Nikole Đ. zatražio da izvrši provjere u Jedinstvenom informacionom sistemu MUP-a Srbije, za konkretno vozilo, koje je inače za policijsko službeno vozilo, a što je Nikola Đ. i učinio, i nakon provjera dostavio podatke Marku C., a on ih proslijedio trećem licu. Oni su uhapšeni u akciji Službe unutrašnje kontrole MUP-a i Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gdje će u roku od 48 sati biti privedeni na saslušanje.