Luka Bojović će nakon odsluženih 10 godina zatvora, biti deportovan u Srbiju.

Izvor: Youtube/Screenshot/Denis Cyga

Luka Bojović koji je u Španiji osuđen na 18 godina zatvora, a već je odslužio deset, 15. novembra bi mogao da bude deportovan u Srbiju.

Bojović je uhapšen februara 2012. godine u Valensiji, zajedno sa nekadašnjim pripadnikom "zemunskog klana" Vladimirom Milisavljevićem, zvanim Budala, kao i Vladimirom Mijanovićem, zvanim Zuba, i Sinišom Petrićem, zvanim Zenica.

Očekivalo se da će na robiji provesti dvije trećine kazne, dakle 12 godina, međutim, prema španskom zakonodavstvu, strani državljani mogu tražiti uslovni otpust na pola odslužene kazne.

"Bojović je počinilac kriminalnih djela, a određene mjere su donijete od strane španske države. Izdržao je veći dio svoje kazne, a koliko ja imam informacije, određena komisija za uslovne otpuste, odnosno sud je donio odluku da prije isteka kompletne kazne bude pušten na slobodu", rekao je advokat Aleksandar Radivojević, pa nastavio:

"Ukoliko se pokaže da je zatvorska kazna imala određeni efekat, ako imaju dobro ponašanje u toku te kazne, posle dvije trećine imaju pravo na uslovni otpust, a to znači da će lice biti pušteno na slobodu. Dakle, ukoliko lice u preostalom trajanju te kazne ne ponovi ili ne načini krivično djelo, biće na slobodi. S obzirom na to da je Bojović osuđen od strane španskog suda, sve što je uradio, to je bilo u suštini u Španiji. Ukoliko nema nikakav postupak u Srbiji, srpsko ministarstvo pravde ne može protiv njega pokrenuti niti donositi bilo kakve odluke", rekao je Radivojević.

Bojoviću su u stanu u Valensiji pronađena tri pištolja, skraćena lovačka puška, panciri, prigušivači, municija, više od pola miliona eura u gotovini, ručni satovi, nekoliko lap topova, telefona i tablet računara.