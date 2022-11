Bivši inspektor Žarko Popović je otkrio šta čeka Luku Bojovića ukoliko se on bude vratio u Srbiju. Naveo je da bi Bojović mogao biti politički nepodoban i da mu je bezbjednost u domovini ugrožena.

Izvor: Profimedia

Španska policija je obavestila srpsku policiju da su se stekli uslovi da Luka Bojović bude prebačen u Srbiju na služenje preostalog dijela kazne. Njemu fali još dve godine kako bi bio u potpunosti slobodan čovjek, ali pošto ga država Srbija krivično ne tereti ni za šta, on bi u Srbiji bio u potpunosti slobodan čovjek. Luka Bojović će u Srbiji odslužiti preostali dio kazne na uslovnom otpustu. O tome šta ga čeka u Srbiji ako se zaista vrati, govorio je Žarko Popović, bivši inspektor.

"Bojović je već nekoliko puta rekao preko medija da ne želi da se vrati u Srbiju, prije svega zbog brata koji je ubijen u činu odmazde za braću Šaranović. Španske vlasti imaju pravo da ga prebace u Srbiju, međutim, ako ih Bojovićevi advokati ubjede da on u Srbiji neće biti bezbjedan ili da će se smatrati politički nepodobnim, on može ostati u Španiji da odradi punu kaznu od 18 godina. Njemu će biti problem kad bude pušten, jer će biti persona non grata u Španiji, a samim tim u svim zemljama Evropske unije", rekao je Popović.

Prema riječima bivšeg inspektora, jedino mjesto gde bi Bojović bio navodno relativno bezbjedan, jeste neka zemlja van Evrope. Naveo je države Južne Amerike i Azije kao primjer.

"Za njega je najgora varijanta da bude persona non grata u Evropskoj uniji. Tada bi automatski bio nepoželjan i u Americi. Jedino gdje može da se skloni je Južna Amerija, Azija, Bliski istok, jer te zemlje nisu uvezane", dodaje Popović.

Popović se osvrnuo i na mogućnost da Bojović bude žrtva osveta kriminalnih suparnika. Bojoviće je pripadnik škaljarskog klana.

"Bojović bi mogao da bude meta osvete prije svega zbog ubistva braće Šaranović. Kada izađe na slobodu on neće moći da napusti svoj ‘posao‘. Tu izlaska nema. Može samo promijeniti modus svog rada, a pitanje je da li će moći da uklopi u neki od kriminalnih klanova koji su postali ozbiljne organizacije. Oni su sada postale kao veliki fudbalski klubovi i ‘vrše‘ selekciju igrača na planetarnom nivou, tako da je pitanje koliko bi se on uklopio. On je član škaljarskog klana. To su postali kao veliki fudbalski klubovi, i oni vrše selekciju igrača na planetarnom nivou. Tu ima svih nacionalnosti", zaključuje Popović.