U akciji hapšenja Luke Bojovića ključnu ulogu je imala njegova žena Barbara.

Luka Bojović, koji bi uskoro trebalo da bude proteran iz Španije i prebačen u Srbiju, u velikoj akciji policije koja je nosila naziv "Zoo-vrt" uhapšen je u Valensiji u februaru 2012. godine. Španski portal Ondacero.es otkrio je sve detalje mukotrpnog rada agenata španske policije, koji su 18 meseci strpljivo pratili Bojovićevu suprugu Barbaru pre nego što su Luku uhapsili u jednom restoranu.

"Srpska policija 2010. godine saznala je da Barbara, supruga Luke Bojovića, živi u Španiji. Odmah su se obratili kolegama. U tom trenutku španska policija je raspolagala minimumom informacija. Znali su samo da se zove Barbara Bojović i da živi s njihovo troje maloletne dece. Ipak, bili su sigurni da će se Luka pre ili kasnije pojaviti tamo gde je žena koju obožava. Strpljivost se isplatila", ispričali su za portal španski istražitelji, podsećajući i da je Luka nekoliko godina ranije u Beogradu uhapšen kada je otišao u srpsku prestonicu da vidi suprugu.

Policija je gubila

Pronalaženje Barbare Bojović za španske agente nije bio težak posao. Pod svojim pravim imenom živela je u malom primorskom mestu Kala de Finestrat u blizini Benidorma.

"Troje njihove dece je išlo u privatnu školu i pohađalo časove tenisa i plivanja. Ona je privlačna žena, posvećena deci i negovanju svog tela: imala je ličnog trenera u teretani i posećivala kozmetičke salone i brendirane butike", opisali su opušten život koji je u to vreme vodila supruga tada jednog od najtraženijih begunaca. Ipak, naveli su i da je delovala kao neko dobro obučen da izbegne pratnju policije.

"Telefonom jedva da je i razgovarala, nije imala svoj automobil, koristila je često taksi i gradski prevoz. Zapravo, policija ju je gubila mnogo puta, čak i na po dva-tri dana", naveli su oni i pojasnili da su policajci tokom 18 meseci pratnje oko 80 odsto vremena bili uz Barbaru i držali je na oku. Međutim, primetili su da je uz nju gotovo stalno i jedan muškarac. Ispostavilo se da je reč o Vladimiru Mijanoviću, koji je kasnije uhapšen zajedno s njenim suprugom.

Mijanović je, kao i Barbara, živeo u Španiji legano, pod svojim identitetom, mirno i povučeno. Pažnju je privukao time što je stalno bio u Barbarinoj službi, bio je njen pratilac. Policija je odmah posumnjala da je on čovek od poverenja Luke Bojovića, onaj kom je najviše verovao jer ga je angažovao da brine o njegovoj supruzi i deci - otkrili su kako je tekla potraga za Bojovićem. Dok su ga držali na oku, primetili su i da je on još oprezniji od Barbare - nikada nije direktno ulazio negde, već bi isti blok zgrada obilazio više puta, da bi bio siguran da ga neko ne prati, na svakih pedesetak metara je zastajao i proveravao da li neko ide za njim.

Agenti za petama

Kada je Mijanović kupio avionsku kartu iz Las Palmasa za Madrid, agenti su krenuli za njim.

"Jeo je u popularnom kafeu Hard rok na Plaza de Kolon i otišao do stanice Atoka, a onda se ukrcao u voz za Valensiju. Stalno se osvrtao oko sebe, telefonirao iz govornica. Kad je stigao u Valensiju, direktno je otišao u kuću na Kalje San Visente Martir. Iz stana je izašao u pratnji momka s dugom kosom, kojeg agenti do tada nisu videli. Njih dvojica su otišla u drugu kuću. Izašli su tek sutradan, i to u pratnji još dve osobe. Četvorica muškaraca nekoliko puta su se okupljala i razdvajala, ulazili su u različite taksije, sve kako bi zavarali trag.

To im, međutim, nije pošlo za rukom jer je jedan od policajaca zapazio uši muškarca s dugom kosom i naočarima.

"Primetio je da su mu uši različite, tačno onako kako se vidi na fotografijama koje je poslala srpska policija", otkrio je španski portal kako je lociran Luka Bojović. Naveli su i da je cela akcija nosila naziv "Zoo-vrt" upravo zbog činjenice da je njegov otac, pokojni Vuk Bojović bio dugogodišnji direktor beogradskog zoološkog vrta.