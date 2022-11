Svjedok saradnik Srđan Lalić je otkrio kako je nastao klan Belivuk i kako je klan nabavio oružje kojim je počinio stravične zločine.

U toku je drugi dan saslušanja svjedoka saradnika Srđana Lalića. Danas je govorio o ubistvima Nikole Mitića, Milana Ljepoje, Lazara Vukićevića i Zdravka Radojevića. Optuženi su se smijali pred sam početak suđenja, dobacivali su jedni drugima i komentarisali izlaganje Lalića.

Formiranje kriminalnog klana

"Što se tiče kriminalne grupe, stvorili su je Veljko i Marko. Počeli su da je formiraju po izlasku iz pritvora za ubistvo na šinama, a tokom 2019. je dobila pravu formu: Bila je po uzoru na kartele. Oni su bili prvi, zatim braća Budimir pa ostali. Zadatak svih članova je bio da prikupljaju informacije o kriminalnim grupama, prije svega škaljarskom klanu. Grupa se finansirala trgovinom drogom, obezbjeđenjem klubova, gdje se isto trgovalo drogom. Kokain se kupovao od Veljka i Marka, to je kokain kavačkog klana", prvi put je progovorio o oranizaciji kriminalne grupe svjedok saradnik.

Otkrio je da se u bunkeru na Partizanovom stadionu pravio spid, da se trgovalo marihuanom.

"Zaboravio sam da pomenem, vezano za Ljepoju, Belivuk i Miljković su meni i Marku Budimiru rekli da nam je Zvicer poslao kocku kokaina, dva kilograma. Sa Radojem sam bio u kontaktu, pisao mi je da mi je to dao na poklon. Mi smo od njega napravili 2,4 kilograma", priznao je Lalić i progovorio o kontaktima sa odbjeglim vođom kavačkog klana

Naveo je da se na stadionu droga kratko držala.

"Jednom sam učestvovao u pratnji 40 kilograma kokaina koji je na stadion poslao Radoje. Ja sam sa Markom učestvovao u pratnji tog kokaina, za kokain je bio zadužen Nenad, zvani Deda, koji je na skaju bio Đeneral. To je bilo možda dva mjeseca prije hapšenja", dodao je Lalić.

Oružje kriminalnog klana

"Što se oružja tiče, u kući se u toj skrivenoj prostoriji držalo oružje. Ja sam učestvovao u prikupljanju tog oružja. Mitraljez i snajper su na prevaru uzeti od škaljarskog klana, uzet je tako i motor, automobil. Za to je korišćen taj lažni nalog na “skaju” Leon. Deset glok pištolja je uzeto od Veljka Banovića na prevaru, donio ih je jedan stariji čovjek od 50 godina u restoran preko puta Zire. S naše strane je bio zadužen za preuzimanje jedan momak, Veks. To starije lice je ličilo na Veljka Banovića, došao je zlatnim džipom Rav 4. Snajper nađen na stadionu je doneo Gligorijevićem, on je namerno ostavljen tamo da bi se povezao s Gligorijevićem. Nešto oružja je oduzeto od Gorana Mihajlovića, jedan glok od Lazara Vukićevića. Rasprskavajuće mine su uzete od Banovića takođe, dovezao ih je čovjek svijetle kose, 30 ili 40 godina, bordo golfon u Milana Rakića. To znam jer sam Veksovo vozilo opremio kamerom. Nešto eksploziva sa daljinskim upravljanjem je isto uzeto od škaljarskog klana, došla su dva momka koja su ga dovela u stan koji je Marko Budimir iznajmio. Sjećam ih se kako izgledaju, ostavili su mu dva paketa sa eksplozivom. Jedan veliki snajper, išli smo do Loznice, preko Zvicerovog kontakta je uzet, plaćen je 12.000 eura i on je trebao da služi za najzahtjevnije zadatke. Još jedan kalašnjikov, nešto pušaka i pištolja je kupljeno preko Miljkovićevog prijatelja iz Hrvatske, preuzeli smo ih u jednoj vikendici u Vojvodini", detaljno je Lalić govorio o arsenalu oružja koje je posjedovao zloglasni kriminalni klan.

Svo oružje, kako je naveo, voženo je ka kući u Ritopeku, koje je Draganić preuzimao u njivama oko kuće i dalje ga odvozio do kuće, gde se “konzerviralo, uvijalo u folije”.

Veza sa vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom

U januaru 2021. Belivuk i Miljković su, kako je naveo Lalić, išli kod Zvicera na proslavu rođenja djeteta. Ispričao je njihovu vezu sa vođom kavačkog klana.

"Jednom sam učestvovao u pratnji 40 kilograma kokaina koji je na stadion poslao Radoje. Ja sam sa Markom učestvovao u pratnji tog kokaina, za kokain je bio zadužen Nenad, zvani Deda, koji je na skaju bio Đeneral. To je bilo možda dva mjeseca prije hapšenja. Sa Zvicerom sam ja sarađivao vezano za kokain, u više evropskih gradova. Slao mi je pet do 15 kilograma, ja sam mu novac ostavljao na kamion ili na automobilskim prevozima", otkrio je Lalić.