"Potreban nam je vođa koji može da radi s nama, na kraju i s Rusima i okončati ovaj rat", rekao je Volc za CNN.

Izvor: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Savjetnik za nacionalnu bezbijednost američkog predsjednika Donalda Trampa,

, najavio je podršku SAD-a novom vrhu u Ukrajini nakon sukoba američkog predsjednika u Ovalnom kabinetu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u petak.

"I ako postane očito da lične ili političke motivacije predsjednika Zelenskog nisu u skladu s okončanjem borbi u ovoj zemlji, onda mislim da imamo stvarni problem".

Volc je rekao da ukrajinski čelnik mora jasno dati do znanja "javno i privatno" da je "spreman ići na mir".

Volc je takođe pružio novi uvid u potencijalne ustupke tokom pregovora za dogovor između Rusije i Ukrajine.

"Ono što govorim je da ovaj rat treba završiti, a to će zahtijevati ustupke na teritoriji. Za to će biti potrebni ruski ustupci po pitanju bezbjednosnih garancija. To će tražiti angažman svih koji dođu za sto. I jako naporno radimo kako bismo pogurali te pregovore napred", rekao je Volc.

"To će očito biti neka vrsta teritorijalnog ustupka za bezbjednosne garancije u budućnosti", rekao je, ukazujući na "bezbjednosne garancije predvođene Evopom", uključujući vojne snage Ujedinjene Kraljevine i Francuske na terenu.

O američkim bezbjednosnim garancijama, dodao je, "treba pregovarati".

Kurir.rs/Jutarnji list/D. P.