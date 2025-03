Makron otkrio francusko-britanski plan primirja u Ukrajini

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je da je njegova zemlja i Velika Britanija predlažu djelimično primirje u trajanju od nedelju dana između Rusije i Ukrajine koje bi važilo "u vazduhu, na moru i u pogledu napada na energetsku infrastrukturu", ali ne bi obuhvatalo i borbe na kopnu.

Rojters prenosi da je Makron to izjavio francuskom listu Figaro, na dan kada je s evropskim liderima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim učestvovao na samitu u Londonu, koji je britanski premijer Kir Starmer sazvao sa ciljem jačanja napora za postizanje mirovnog sporazuma za Ukrajinu.

"U slučaju postizanja prekida vatre, bilo bi veoma teško utvrditi da li se on poštuje duž linije fronta", kazao je Makron.

On je objasnio da dužina linije fronta u Ukrajini odgovara udaljenosti između Pariza i Budimpešte.

Šef Jelisejske palate je rekao da bi, prema francusko-britanskom predlogu, evropske kopnene trupe bile raspoređene u Ukrajini tek u drugoj fazi.

"Neće biti bilo kakvih evropskih trupa na ukrajinskom tlu u narednim nedeljama. Pitanje je kako ćemo iskoristiti to vrijeme da pokušamo da postignemo primirje, uz pregovore koji će potrajati nekoliko nedelja i onda, kada mir bude potpisan, (uslijedilo bi) razmiještanje trupa", naveo je Makron.

Rojters navodi da su novinari upitali Zelenskog tokom boravka u Londonu da li je upoznat sa tim planom.

"Upoznat sam sa svim", odgovorio je Zelenski.

Makron je kazao da Francuska i druge evropske zemlje moraju da izdvajaju više novca na odbranu.

On je za Figaro rekao bi to značilo odvajanje od tri do 3,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) za tu namjenu.

"Evropska komisija bi takođe trebalo da bude inovativnija u pogledu finansiranja troškova odbrane", zaključio je Makron.

Britanija je u nedelju bila domaćin samita evropskih lidera kako bi se ojačala podrška Zelenskom nakon zapanjujuće rasprave u Ovalnoj sobi s američkim predsjednikom Donaldom Trampom koji je ostavio neizvesnost na kojoj su strani nekada čvrsti saveznici.

Londonski sastanak je značaj pridao značaj odbrani ratom razorenog saveznika i jačanju odbrane kontinenta.

Britanski premijer Kir Starmer, koji je poželio dobrodošlicu liderima više od deset zemalja i drugim zvaničnicima, zagrlio je Zelenskog po njegovom dolasku u London i rekao mu da je odlučan da dodje do kraja rata.

Domaćin sastanka je rekao evropskim liderima da treba da odgovore na odlučujuće generacijske izazove za bezbjednost Evrope.

Starmer je objavio da su se Britanija, Francuska i Ukrajina složile da rade na planu prekida vatre koji će biti predstavljen SAD.

Plan se pojavio, kako je rekao, u razgovorima među liderima zemalja nakon sukoba u Bijeloj kući.

Glas Amerike navodi da je na sastanku, čiji je domaćin bio Starmer, učestvovalo više od 19 lidera, uglavnom iz Evrope, ali i kanadski premijer Džastin Trudo i generalni sekretar NATO Mark Rute.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da će ove sedmice predstaviti plan za nabavku oružja kako bi se ojačala bezbjednost Evrope.

Šefica izvršne vlasti EU je, govoreći na kraju samita o odbrani i bezbjednosti Ukrajine u Londonu, rekla da će predstaviti plan šefovima država i vlada tokom samita EU u Briselu.



"Svi smo shvatili da je nakon dugog perioda nedovoljnih investicija sada od najveće važnosti da se pojačaju investicije u odbranu na duži vremenski period. To je (potrebno) za bezbjednost Evropske unije", kazala je Fon der Lajen.

Ona je, u vezi sa budućnošću ratom razorene Ukrajine, rekla da su "bezbjednosne garancije od najveće važnosti".

(Kurir.rs/Reuters/Glas Amerike/Preveo, priredio i preneo: N. V.)