Luka Bojović će za nekoliko dana postati slobodan čovjek nakon prebacivanja iz Španije u Srbiju i biće na uslovnoj slobodi dvije godine.

Izvor: Profimedia

Nakon što je u utorak uveče odjeknula vijest da je španska policija obavijestila srpsku policiju da su se "stekli uslovi" da se Luka Bojović vrati u Srbiju, potvrđeno je da će on biti slobodan čovjek kroz nekoliko dana. Ostatak kazne će Luka Bojović odslužiti u Srbiji na uslovnom otpustu. To znači da ne smije da ponovi krivično djelo zbog kojeg je bio osuđen u Španiji - trgovina drogom i nošenje oružja.

Kako navodi izvor koji je dobro upoznat sa slučajem, kada bude pušten iz španskog zatvora, Bojović će morati da izvadi nova srpska lična dokumenta, s obzirom na to da su mu prethodna istekla. Da bi to ispunio ima tri opcije, a za koju će se španske vlasti odlučiti znaćemo u narednim danima.

"S obzirom na to da on nema ispravna lična dokumenta on može da ih izvadi u srpskoj ambasadi u Madridu, ambasada može da mu izda putni list sa kojim on može da dođe u Beograd da izvadi papire, a treća opcija je da ga iz Španije deportuju u Srbiju", navodi izvor koji je upućen u istragu.

On pojašnjava da je Luka Bojović, čim izvadi papire, slobodan čovjek koji ima samo jedan uslov a to je da ne ponovi djelo.

"On će moći da ide gdje hoće, sa kim hoće s obzirom na to da ga Srbija ne potražuje ni za šta", ističe izvor.

Da podsjetimo, Luka Bojović je uhapšen prije 10 godina u Španiji. On je osuđen u Španiji na zatvorsku kaznu od 18 godina zatvora zbog organizovanog kriminala. On je osuđen zbog falsifikovanja isprava na tri godine, za zločinačko udruživanje na pet, a za posjedovanje oružja na 10 godina zatvora - pa mu je ukupna kazna 18 godina.