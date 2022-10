U nastavku suđenja klanu Veljka Belivuka, odbranu je iznio i okrivljeni Aleksandar Vučeljić.

U Specijalnom sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje klanu na čijem čelu su Veljko Belivuk i Marko Miljković. Na suđenju je odbranu iznio i Aleksandar Vučeljić, koji je negirao da je bio član kriminalne grupe.

"Veljka Belivuka poznajem, mi smo drugari. Po izlasku iz zatvora sam riješio da promjenim život, otvorio sam renta kar firmu koja je imala kancelariju u Humskoj 1, to je kancelarija koju su navijači imali preko 10 godina, pošto sam ja aktivan navijač. U otvaranju firme su mi pomogli pokojni otac, supruga i prijatelji. Otac je imao prodavnicu zdrave hrane i pošto je bio pred penziju, prodao je i dao mi da otvorim firmu. Supruga preko 10 godina ima knjigovodstvenu agenciju i ona mi je pomogla da uzmem kola na kredit", rekao je Vučeljić tvrdeći da mu je posao dobro krenuo i naveo da se 2018. oženio i od svadbe zaradio oko 9.000 eura.

Od 2019. kako je rekao kupio je opek, škodu superb i pasat i to tako što je od prijatelja kupovao kola.

"Na mjesečnom nivou cijena rente je bila od 600 do 900 eura", rekao je on i potom počeo da priča o navijačima i koliko mu je žao što se navijači dijele na frakcije.

"Pošto mi je firma bila na Partizanovom stadionu, sve sam bio prisutniji. Ružna slika kada je došlo do sukoba navijača sa nekim plaćenicima iz Hrvatske, opet je dovela do podjele navijača. Sredinom 2019., po izlasku iz zatvora Veljka Belivuka, dolazi on i sa njim i Marko Miljković. On dolazi da osnuje novu navijačku grupu "Iz Principa". Uvidio sam da se bore za slogu, htio sam da dam svoj doprinos. Ja sam bio pokretač pomirenja i kada je došlo do sukoba sa Zabranjenima, navijači su se tada izmirili ", rekao je on i dodao da se kada je ušao u grupu "Iz Principa", bavio navijačkim stvarima, kartama, organizacijom utakmica i gostovanja, u saradnji sa upravama fudbalskih i košarkaških utakmica.

Pred sudom, Vučeljić je rekao da se bavio i humanitarnim radom, prikupljanja krvi, poklona za diecu, kao i da je vodio porodičan život sa suprugom i ćerkom dok nije uhapšen. On je pričao o tome kako je sa suprugom i dietetom šetao po Bulevaru i Kalemegdanu.

"Veljko Belivuk je bio vođa naše navijačke grupe i tribine koja je imala preko 1.500 navijača. Imam da izjavim da taj bunker nije nikakav bunker, nego bašta restorana, jedna od najljepših bašta, a Uprava je od nje napravila ruglo, smetlište. Navijači su to sredili, da imaju mjesto gdje da igraju bilijar, stoni tenis, da treniraju. Nije tačno da je taj kako zovu bunker, koristila ova navijačka grupa. Instagram profil koji smo imali je pratilo preko 15.000 pratilaca, imali ste svakodnevno klipove, navijači su se skupljali u tom restoranu, dolazili su ljudi sa djecom", pričao je o Vučeljić u sudnici, tvrdeći da niko od muškaraca koji su tamo uhapšeni sa paketićima droge nije sada među optuženima.

Aleksandar Vučeljić je iznoseći odbranu rekao i da je u 50 kvadrata živio sa roditeljima, bolesnim bratom, suprugom i djetetom, tvrdeći da nisu tačni navodi optužnice da je živio u štek stanu, već da se iz tog stana u kom su svi živjeli preselio sa trudnom suprugom i ćerkom u iznajmljeni stan jer nije imao novca da kupi stan. Ispričao je i da je policiju u taj stan dovela njegova majka.

Protiv žene Veljka Belivuka, Bojane Belivuk, pred istim sudom vodi se postupak za pranje novca.

"Što se tiče dogovora mene i Veljka Belivuka, njegova žena je majka troje maloljetne djece. Imala je želju, pošto sam već imao firmu, da ta firma bude otvorena po pola, na šta sam ja pristao. Tražila je čak vizit karte, išla je da otvaramo račune, uradio sam vizit karte na njeno ime, bila je srećna. Ona je čak pozajmila novac, tako svi rade, daju pozajmicu osnivača. Ovde se sad vodi neki postupak za pranje para protiv Bojane Belivuk, a ona je samo htjela da radi. Zamislite, majka, kuva, sprema, pegla, srećna što počinje da radi, bila zaposlena na platu od 60.000 dinara kao i moja supruga, i sad tužilaštvo nju tereti da je htjela da pere novac. Ja kažem da nije. Imala je želju da radi", branio je Vučeljić Belivukovu ženu Bojanu, protiv koje se vodi postupak za pranje novca.

Ovaj navijač, koji je u pritvoru, ispričao je da su imali pet automobila za renta kar i da je firma krenula da radi, da su imali velike prateće troškove, poreze državi, pa je došao na ideju da dva automobila, škodu superb i pasat koji je već imao u svojoj firmi, prebaci u B&B drive, koju je otvorio sa Bojanom Belivuk.

"Ja sam u obje firme, Sout car i B&B drive radio sve, servise, usisavanje, išao u banke, pravio ugovore, sačekivao klijente. Sad vi zamislite to da kao član organizovane kriminalne grupe koji je stekao finansijsku korist radi sve sam, ja se grbavim, perem, tuširam tamo, klackam se u banci metar po metar, da ne pričam sve ostalo, a ne zaposlim radnika. A onda kao član kriminalne grupe idem sa suprugom, šetam gradom sa trudnom ženom. Ja sam bio ili na stadionu, ili sa ženom i ćerkom, zamislite šetam sa trudnom ženom i zastrašujem ljude. Ja sam za primat mogao da se borim samo oko ljuljaške i klackalice, toliko smo moja trudna žena, ćerka i ja strašni", pričao je Vučeljić.