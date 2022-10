Sestra Une Kablar, poznatije kao Uki Q, tužila je muža s kojim ima dvomjesečnu bebu za nasilje u porodici.

Izvor: Instagram/screenshot/uki_q

Damjanu H. (23) je preksinoć određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je pretukao suprugu Saru H. (19), sestru poznate tiktokerke Uki Q, u njihovom stanu u Beogradu. Kako Kurir nezvanično saznaje, na saslušanju je izjavio "da nije tukao ženu, već da ju je samo odgurnuo". Prema riječima izvora za navedeni medij, osumnjičeni je djelimično priznao krivicu za nasilje u porodici.

"Žena me je provocirala, posvađali smo se. Uhvatio sam je rukom za vrat, gurnuo sam je i ona je pala i udarila glavom o pločice", navodno je, kako Kurir piše, izjavio na saslušanju u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu Damjan H. koji je jo naveo i "da je Sara, takođe, njega udarila".

"Ne sjećam se šta se sve tačno izdešavalo, ali znam da je nisam tukao", izjavio je navodno u svoju odbranu.

Sara H. je sestra tiktokerke Une Kablar, poznatije kao Uki Q. Una je na društvenim mrežama objavila šta se dogodilo njenoj sestri kako bi potražila pomoć. Objavila je niz fotografija i snimaka na kojima se vide povrede koje je Sara zadobila, a za koje je na VMA ustanovljeno da su lake, nakon čega su reagovale i brojne javne ličnosti.

"Malo je vjerovatno da su ovakve povrede nastale samo jednim odgurivanjem. Tokom istrage biće naloženo vještačenje povreda i načina na koji su one mogle da nastanu", Kurirov izvor iz istrage i dodaje da će Sara H. biti među prvim saslušanim svjedocima u istrazi protiv svog supruga.

Sara H. je iznijela tvrdnje da ju je muž petnaest minuta udarao šakom u glavu, da ju je vukao po stanu, oborio na pod i lupao joj glavu o pločice, zbog čega je izgubila svijest.

Kao motiv brutalnog prebijanja navela je svađu zbog njegove mame, koja im se, prema njenim tvrdnjama, konstantno miješala u odnos, zbog čega su se i ranije svađali, ali je muž do srijede uveče nikada nije tukao.

Tiktokerka Uki Q je u svojoj objavi prepričala Sarine riječi.

"Mislila sam da sam umrla. Jako čudan osećaj. Kada sam došla sebi, čula sam ga kako govori: 'Hvala Bogu da si se probudila, ubio bih se da se nisi probudila'", objavila je na Instagramu i dodala:

"Sara ga je molila da je odveze u bolnicu i govorila mu da neće nikome ništa reći, a on joj je na to odgovorio: 'Ma, vidi se da sam te davio'. Nakon što ju je pretukao, odvezao ju je u Hitnu i ostavio ispred i pobjegao. Poslije smo saznali da se krio u žbunju dok mu nisu došli otac i brat".

Sarina majka je u petak izjavila sljedeće: "Ima jake vrtoglavice, teško guta i ne jede, pa smo morali ponovo da je odvedemo kod ljekara". Ispričala je i da je njena ćerka posleij napada bila krvava i da joj je vrat sav izgreban.

"On je nju izdeformisao, pitala me je da li će preživjeti, bila je pogubljena, obraz joj je natečen, uživo je to mnogo gore", rekla je Sarina majka Dijana i dodala da nije znala da je njen zet agresivan, kao i da je on inače jako pobožan i da stalno posti i ide u crkvu.

Sara i Damjan imaju dvomjesečnu bebu, koja je bila u stanu tokom nasilja. Zabrinjavajuće je i to što beba ima modrice po guzi, a kako je u četvrtak Sara objasnila, "ona sada sumnja da je Damjan stezao bebu dan ranije zato što je plakala zbog grčeva". Sarina mama juče je rekla da je beba sada dobro.

Anđelko Ležajić, advokat osumnjičenog Damjana H., kratko je juče izjavio da će podnijeti žalbu na određivanje pritvora.

