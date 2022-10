Đ.M. koji je osumnjičen da je ubio majku u porodičnom stanu na Voždovcu, poslije zločina pomahnitalo je trčao ulicama, tvrde očevici.

Đ. M. (26) uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoju majku D.M. (61) u porodičnom stanu na Voždovcu. Ona je inače radila kao doktorka u Domu zdravlja u Bijeljini. Đ.M. je porijeklom iz Šapca, a sa majkom i sestrom se doselio u Beograd prije nekoliko godina. Prema riječima komšija, mladić je i radio kao obezbjeđenje u obližnjem supermarketu. Radnica iz jedne od prodavnica rekla je da je prije dva dana videla momka koji izbezumljeno trči po ulici i da je sigurna da je to bio Đ. M

Tijelo njegove majke nađeno je tokom noći. Ženi je naneto više udaraca tupim predmetom po glavi, nakon čega je preminula od zadobijenih povreda.

Prema riječima njegove sestre, Đ. M. se posljednjih dana čudno ponašao, a juče je napravio incident u centru Beograda kada je napao nepoznatu djevojku.

Policija je po prijavi člana porodice koji je rekao da se žena dva dana ne javlja na telefon, stigla pred stan gde je doktorka živjela. Vrata stana su bila zaključana, telefon nedostupan, a zvono na vratima nije radilo. Nakon što su ušli u stan, policijski službenici su konstatovali kako je 61-godišnja doktorica ubijena.

Kako se sumnja, on je svojoj majci zadao više udaraca tupim predmetom u predijelu glave, koja je uslijed zadobijenih povreda preminula. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, saopštio je MUP.