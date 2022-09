Tiktokerka Una Kablar putem društvenih mreža ispričala je da je njen zet prebio njenu rođenu sestru Saru, koja se sada oglasila za medije.

Izvor: printscreen/instagram/uki_q

Una je objavila snimak povreda koje njena sestra ima po glavi i licu, napisala kako joj ih je naneo njen suprug u njihovom porodičnom stanu u Rakovici. Kako je tiktokerka tvrdila on njenu sestru tukao, a kada se onesvjestila lupao joj je glavu o pločice.

Ona je objavila i da je Sarin muž posle napada ženu i njihovu dvomjesečnu bebu odvezao na Vojnomedicinsku akademiju, gdje su došle i njihove porodice.Sada se za medije oglasila Sara koja je ispričala detalje jezivog događaja, a zatim poručila i da njihova dvomjesečna beba ima modrice.

"Muž me je pretukao zbog svađe koja je, kao i svakog puta, izbila oko njegove mame. Njegova mama se mješala u naš odnos, nagovarala ga je često protiv mene i moje mame, prečudno se ponašala prema njemu. Svađali smo se danima, a sinoć mi je lupao glavom o pločice", rekla je Sara za "Kurir" i dodala da se suprug, sa kojim je u braku od februara ove godine, tu nije zaustavio: "Najmanje 15 puta me je udario šakama u glavu dok se nisam onesvjestila".

Ona objašnjava da se ovako nešto nikada nije dogodilo.

"Dešavalo se da me tokom svađe ponekad gurne, ali nikada nisam imala nikakve povrede. Uzrok naših svađa je uvijek bila njegova mama. Njega je mama često savjetovala kako da se ponaša prema meni, kao da joj je smetalo što ima ženu i djete. On je sinoć tokom naše svađe počeo da vrijeđa moju porodicu, pa sam mu uzvratila i prokomentarisala nešto o njegovoj mami. Počeo je da me juri, davi po stanu, a onda me je bacio na pločice i udarao mi glavom o iste".

sestru Une Kablar pretukao muž

Sara je tokom noći na VMA prošla kroz niz pregleda, a urađen joj je i skener.

"Naša beba takođe ima modrice, a nikada nisam ni posumnjala da bi mogao da joj naudi. Mislim da su te modrice nastale dan ranije, dok ju je ljuljao jer je mnogo plakala i bila nervozna. Damjan je takođe bio nervozan i dok ju je ljuljao ona je nekoliko puta jače zaplakala. Tada mi ništa nije bilo sumnjivo, jer beba često zbog grčeva zaplače, ali sada sumnjam da joj je stezao guzu. Imala je povrede, guza je bila crna", ispričala je Sara koja je dodala da je posle incidenta niko od porodice supruga nije kontaktirao.

"Oni su došli ispred bolnice i branili su sina, njegova majka je ponavljala: 'Moj sin to nikada ne bi uradio'. Vikala je na moju majku, zvala ju je čak telefonom i ponavljala da njen sin to ne bi uradio", ispričala je Sara.

Njen suprug je uhapšen i izrečena mu je hitna mjera zabrane, a Una je ranije objavila i snimak susreta s zetom, gde je bio prisutan i njegov otac koji je bez srama branio sina.