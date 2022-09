Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se u ponedjeljak povodom dešavanja na Europrajdu koji je održan u subotu u Beogradu.

Izvor: RTS/PrintScreen

Vučić, koji se trenutno nalazi u Njujorku povodom 77. zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govorio je o napadima huligana i navijača na policajce tokom Europrajda u Beogradu rekavši da "navijači nikada nisu bili uz nas". "Miloš Veliki je govorio: 'Koje sam li to tako veliko dobro učinio, pa me toliko mrziš'? To se odnosi na sve navijače", rekao je on.

"Mi smo bili izloženi, kao i danas, ataku neodgovornih grupa sa svih strana. Lica koja su napadala policajce će odgovarati, kao i ona koja su narušavala javni moral skidajući gaće. Država se našla u situaciji da će, kakvu god odluku donijeli, 80 odsto ljudi će vas podržati, ali to neće reći. Dva sata se svelo na 10 minuta, koliko je trebalo policiji da ih sprovede do Tašmajdana. Dakle, nikakve šetnje tu nije bilo. Kažu, ubijedio me Hil! U šta me ubijedio? Da ih policija sprovede kroz park? Pristojnost i predsjednička funkcija mi ne dozvoljavaju da ih nazovem bijednim lažovima, ali takvi su na političkoj sceni", rekao je Vučić.

Pogledajte atmosferu na Evroprajdu u Beogradu:

Vidi opis "TO SU NAŠA DJECA!" VUČIĆ SE OGLASIO O EUROPRAJDU: "Svi koji su skidali gaće biće kažnjeni, niko nema pravo da napada" Evroprajd Evroprajd Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: (MONDO - Stefan Stojanović) Br. slika: 10 10 / 10

"Tek kada smo završavali razgovor, Hil mi je rekao da još nije donio odluku da li će da ide na okupljanje ispred Ustavnog suda. I to je sve što smo razgovarali na tu temu. Meni nijedan ambasador ne može da naredi ništa. Ne zato što sam ja jak, a oni slabi, a ja ih sve poštujem, ali morate da držite stav države. Mi smo obezbijedili sigurnost. Osim policajaca, nije bilo povrijeđenih. Policajci su naša djeca, braća i očevi i niko nema pravo da ih napada, zato će da odgovaraju. U političkom smislu sada je svima jasno da moramo da se izborimo za kult pristojne Srbije. Hibridnim ratom pokušavaju da nam narušte tu pristojnost i da naprave haos. To nam rade i strane službe i neodgovorni političari u Srbiji. Ja sam zadovoljan jer smo sačuvali bezbjednost. Država je pokazala sposobnost da spriječi sukobe", rekao je Vučić.

Govoreći o novom okvriu sporazuma Beograda i Prištine, o kojem je pisao "Albanian post", Vučić je rekao "Lajčak i predstavnici Makrona i Šolca su mi donijeli papir koji sam odbio da primim. Pročitao sam ga, ali ne znam da li je tačno to što je objavljeno, nisam zapamtio sve što je pisalo na te četiri strane. Dovoljno sam iskusan da ne treba da ga uzmem".

"Čeka me da ga uzmem (papire). Ne mogu da ga uzmem, glava me boli. Kao što kažu Hrvati jutros, Vučić i Srbija biće izolovani. To neće biti lako, ali nije nemoguće. Albanci imaju ovde sindikat u policiji koji se zove Ilirija, 80 odsto stejk hausa drže Albanci. Mi moramo da se borimo, ne možemo da sjednemo i predamo se. Pogrešno bi bilo ipak da mi njih opsujemo, i budemo junaci 24 sata, ali poslije moramo da isplaćujemo plate i penzije. Nama treba ozbiljan i racionalan stav, borimo se za svoju zemlju koliko možemo, ali i znamo u kakvoj smo poziciji", poručio je Vučić govoreći o "lobijima", pa dodao:

Pogledajte najzanimljivije fotografije sa Evroprajda u Beogradu:

"Ne možemo da prihvatimo da Kosovo bude dio Ujedinjenih nacija. Za Srbiju će biti problema i ukoliko prihvati i ukoliko ne prihvati članstvo Kosova u UN. Ako prihvatimo, nikada nećete moći da ih izbacite iz UN. Ako ne prihvatimo, bićemo izolovani. Sve ima svoje posljedice".