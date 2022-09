Vijest o ubistvu uličnog svirača Kristijana Kostića Blekija potresla je njegove kolege i mnoge Novosađane koji su ga svakodnevno viđali kako svira gitaru u centru grada, a njegov ubica je sada i osuđen!

Izvor: Privatna arhiva/Kanal 9/Printscreen

U novosadskom Višem sudu Ž. R. (21) iz Žablja osuđen je danas na 18 godina zatvora, zbog teškog ubistva uličnog svirača Kristijana Kostića, zvanog Bleki (61) iz Novog Sada, 9. februara ove godine u Kosovskoj ulici i to samo zbog 390 dinara. Osuđeni Žarko Riđički je na glavnom pretresu, iznoseći svoju odbranu izjavio:

"Ne sjećam se što sam iz kafića krenuo prema njemu. Ne sjećam se ni što sam mu tražio pare, ali znam da sam mu rekao: 'Ako ne izvadiš pare nokautiraću te.' Nisam ga poznavao, samo sam ga primijetio u lokalu da je bio sa gitarom, dok sam ja pio. Ali, znam da mi je dao 390 dinara, sa kojima sam kupio cigarete. Uzeo sam pare i krenuo da ga udaram, obuzeo me je neki bijes. Nastavio sam da ga udaram i nisam mogao da se zaustavim. Zašto, ne znam, znam samo da sam agresivan kada popijem. Kada sam mu vidio krv iz usta, pokušao sam da ga oživim i tada sam mu pregledao džepove da li ima još para. Naišao je neki prolaznik i ja sam ga zamolio da pozove Hitnu pomoć. Kada su oni stigli, rekao sam im da čovjeku nije dobro i ništa više. Oni su rekli da će sada policija doći, ja sam odmah otišao u stan kod majke. Presvukao sam se i legao da spavam".

U završnoj riječi, zamenik tužioca Jelena Stojaković Mustakas je predložila sudu da Riđičkog oglasi krivim i osudi po zakonu, napominjući da je nužno znati da je u vrijeme izvršenja krivičnog djela za koje je optužen, a za koje je predviđena kazna od najmanje deset godina do doživotnog zatvora, bio mlađi punoletnik i do 21 godine života nedostajala su mu tri mjeseca.

Ona je dodala da, iako prema nalazu i mišljenju vještaka sa Biološkog fakulteta u Beogradu, na odjeći Kristijana Kostića nisu pronađeni tragovi uriniranja, Riđički je na pripremnom ročištu rekao: "Nije tačno da sam tog čovjeka ubio i urinirao mu po licu." "Ovo rečeno ukazuje da nije čudno što na odjeći nije nađen trag urina, jer je optuženi ovom izjavom ukazao na koji dio tijela to nije učinio", istakla je zamjenik tužioca.

Na snimku sa sigurnosnih kamera, koje su zabilježile jezivo ubistvo, vidi se kako ga prvo udara u glavu, od čega pokojnik pada. On tada nastavlja nogama da ga udara, gazi, šutira... Žarko je rekao da je pokušao da ga oživi, a na snimku se vidi da ga on po grudima nogama udara, a ne da ga oživljava. Takođe, osumnjičeni spušta donji dio trenerke i urinira ka pokojniku po licu, dok on leži nepomično.