Đorđe mi je umro na rukama, EVO KO GA JE UBIO!

"Metak je došao s leđa"?! Ova verzija smrti Đorđa Božovića Giške decenijama se priča i prepričava, iako nikad nije provjerena niti potvrđena. Da li je komandant Srpske garde ubijen zapravo s leđa jer je bio desna ruka Vuka Draškovića i smetnja režimu Slobodana Miloševića? Već te 1991. postojali su navodi da su iz Beograda poslate plaćene ubice da pucaju s leđa na Božovića.

Međutim, Giškin saborac za Kurir je svojevremeno otkrio da je istina sasvim drugačija.

"Posle tri decenije odlučio sam da ispričam pravu istinu o pogibiji mog komandanta Đorđa Božovića Giške na ratištu u Hrvatskoj. Ćutao sam dosad, ali mislim da je konačno došlo vrijeme da se kaže kako je stradao. A prava istina je da su ga usred žestoke borbe, na ulazu u Gospić, ubili Hrvati razarajućim dumdum metkom i da mi je umro na rukama. Priče da su ga likvidrirali Srbi nemaju veze s istinom."

Ovako je počeo ekskluzivnu ispovijest za Kurir Novosađanin Đurađ Fibišan, saborac i blizak prijatelj Đorđa Božovića Giške, prisećajući se maja 1991. i Borova Sela, u kom se prvi put sreo s Giškom.





- Tada sam se uvjerio u njegovu harizmu. Tako je počelo naše prijateljstvo. Postali smo nerazdvojni. Giška je poslije nekoliko mjeseci organizovao ekipu za Gospić. Tamo su već bili ratnici vojvode Radeta Čubrila. Dva autobusa puna dobrovoljaca krenula su iz Beograda sa pumpe „Zmaj“ 3. septembra 1991. S nama je bio i Branislav Lainović Dugi, koji je u to vrijeme držao novosadsku diskoteku „Paradizo“ - pričao je Đurađ.

Dan i noć zajedno

Naš sagovornik kaže da je, kada su u večernjim satima stigli na front, Giška rekao vojvodi Radetu:

- Rade, gdje su ustaše? Hoću odmah na prvu liniju! Potom je izabrao desetoricu, otišao na najisturenije položaje i raspalio po neprijatelju. I od tog prvog do posljednjeg dana uvijek je vikao: „Za mnom, junaci!“ On dodaje da je za dvije nedelje provedene na ratištu komandant Srpske garde pokazao neviđenu hrabrost. Tako je bilo i kobnog 15. septembra, dan pre Giškinog 36. rođendana.

Pao mi je na ruke i rekao: „Pogodiše me, osjećam topli mlaz krvi!“

Posljednji trenuci

- Giška je prije podne bio kum na krštenju saborca Zdravka u crkvi u Medaku. Potom se vratio pravo u borbu. Tog dana bili su žestoki okršaji na ulazu u Gospić. Sjećam se da je vikao: „Idemo, idemo, za mnom.“ Trčao je ispred nas, odmakao nam je 20-30 metara, jedva sam ga stigao. Došli smo do mosta koji deli Gospić na dva dijela. Potom sam došao do njega i pucao. Rekao mi je da pazim da ne pogodim nekog našeg. Međutim, u tom trenutku samo nas dvojica bili smo tu i to sam mu i rekao. On se zaklonio kod jednog plota i rukom gestikulairao borcima da idu za njim - priča Đurađ. Uslijedili su posljednji Giškini trenuci.

- Đorđe je odjednom poklekao. Pao mi je na ruke, ispao mu je pištolj. Poslednje što je rekao bilo je: „Pogodiše me u leđa, osjećam topli mlaz krvi.“ Ubrzo su došli saborci. Odnijeli smo ga u šator, gdje nam je doktor saopoštio da je Giška mrtav - kaže kroz suze Đurađ.

Zavjet Kavaje i Radonjića

On ponavlja da su Božovića ubili Hrvati, objašnjavajući njihov položaj, kao i ulaznu i izlaznu ranu na Giškinom tijelu.

- Pogođen je dumdum metkom. Metak mu je prošao kroz rebra s lijeve strane i izašao kroz leđa. Imao je ogromnu rupu. Nisu ga ubili Srbi, još jednom tvrdim. On jeste imao ranu na leđima, ali sam objasnio kako, nisu pucali naši sigurno. Teško mi padaju takve izmišljotine i zato sam i odlučio da kažem istinu. Naši pokojni prijatelji Nikola Kavaja i Boško Radonjić bili su protiv toga, a Brano Mićunović mi je dao blagoslov - otkriva Fibišan. - Giška je imao mnogo energije. Takav je bio cijelog život, hrabar i neustrašiv. Čast mi je što sam ga upoznao. Nastaviću svoj život na Svetoj gori, uskoro ću se zamonašiti - poručio je naš sagovornik.