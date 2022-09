Miloš Đ. (68) koji je u ponedeljak uhapšen zbog napastvovanja sedam učenica, od kojih je pet bilo maloljetno, 2016. oslobođen pred mladenovačkim Osnovnim sudom zbog nedostatka dokaza da je neprimjereno dodirivao dvije učenice od 14 godina

Izvor: Kurir printscreen

Posle hapšenja Miloša Đ. (68), kaskadera i učitelja jahanja, osumnjičenog za silovanje i seksualno zlostavljanje sedam djevojaka i djevojčica, isplivale su njegove jezive tajne, a skandalozno je to što je on u vrijeme izvršenja ovih gnusnih krivičnih djela, bio zvanično optužen za nedozvoljene polne radnje nad dvijema djevojčicama!

Kako Kurir saznaje, perverznog kaskadeta su 2011. godine za seksualno uznemiravanje prijavile dvije učenice, zbog čega je u pritvoru proveo svega mjesec dana, a nakon sudskog procesa, koji je trajao pet godina, Osnovni sud u Mladenovcu ga je proglasio nevinim zbog nedostatka dokaza?!

Izvor: Kurir printscreen

Pet godina suđenja

- Slučaj protiv M. Đ. za krivično djelo nedozvoljene polne radnje, kako je navedeno u zapisniku, dogodio se 8. januara 2011, a oslobađajuća presuda je donesena 5. decembra 2016. godine. U obrazloženju presude navedeno je da nema dovoljno dokaza da je krivično djelo počinjeno nad tada maloljetnom djevojčicom (ime i prezime poznato redakciji) - rekli su za Kurir iz Osnovnog suda u Mladenovcu.

Uznemirijuće je saznanje, kaže naš izvor, da je Miloš Đ. u vrijeme sudskog postupka, odnosno dok je pred sudom dokazivao svoju nevinost, u konjičkom klubu u Lipovičkoj šumi, napastvovao druge učenice, od kojih je njih pet bilo maloljetno.

konjički klub u kom su devojke seksualno napastvovane

Izvor: Kurir

- Miloš Đ. se novom krivičnom prijavom tereti da je kao odgovorno lice jednog konjičkog kluba u periodu od 2010. do 2021. godine izvršio krivična djela silovanje, pokušaj silovanja i nedozvoljene polne radnje nad sedam svojih učenica - saopštio je MUP. Miloš Đ. juče je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i branio se ćutanjem, a tužilaštvo je predložilo da mu se odredi pritvor kako u kratkom vremenskom periodu ne bi ponovio djelo, kako ne bi uticao na svedoke i zbog uznemirenja javnosti.

Sumnja se da je Miloš Đ. sva krivična djela počinio u prostorijama konjičkog kluba. Neke od njegovih žrtava imale su 17, 15 i 13 godina, dok su dve žrtve bile punoljetne.

konjički klub radi normalno

Izvor: Kurir

- Osumnjičenog M. Đ. oštećene su prijavile policiji i tužilaštvu iskazujući time puno povjerenje u institucije. Sve oštećene će u postupku dobiti status posebno osjetljivih svjedoka i svoje iskaze će davati u zakonom propisanom okruženju i pod propisanim uslovima - navelo je tužilaštvo u saopštenju.

Dodirivao je i hvatao

Majka jedne od djevojčica, koja je imala hrabrosti i još 2011. prijavila Miloša Đ. kaže "da je predator na kraju sudskog procesa oslobođen, a njena ćerka, koja je u to vrijeme imala samo 14 godina, proglašena lažovom".

- Pravda je spora, ali dostižna. Niko nije vjerovao mojoj ćerki kroz koji pakao je prošla. Njena izjava nadležnim organima tada je bila iskucana na tri strane, a on je ipak oslobođen zbog nedostatka dokaza. Nadam se da će se sada napokon otkriti istina i da moja ćerka nije lagala! - priča ova majka (ime i prezime poznatno redakciji).

Ona kaže i da sada ponovo preživljava strahotu od prije 11 godina. - Dijete mi je doživjelo pipkanje i hvatanje. Obožavala je jahanje i upisali smo je u školu kod dotičnog. Saznala sam da je učitelj dodirivao moje dijete i koje gadosti joj je govorio. Dodirivao je između nogu, hvatao za zadnjicu i grudi. Vodio je i u krevet koji je bio iza štale - ispričala je naša sagovornica i dodala da je suđenje bilo mučno:

- Na jednom ročištu mojoj ćerki se obratio: "Ajde mala nemoj da lažeš". Idiot je oslobođen, a i da je osuđen dobio bi 16 mjeseci zatvora.

POTRESNE ISPOVIJESTI:

Primoravao me na užasne stvari

Nakon hapšena Miloša Đ. otvorila se pandorina kutija užasa, a neke od žrtava seksualnog predatora javno su istupile i ispričale kroz šta su prošle.

- Došao je, počeo da me masira, pa da me primorava na užasne stvari. Pokušala sam da se izmigoljim, ali on me je držao. U tom trenutku shvatila sam da sam ostala potpuno sama s njim u Lipovačkoj šumi, usred noći, i da nema ko da mi pomogne, da nemam koga da zovem niti kuda da bježim - rekla je devojka K. Š.:

- Utrnula sam i samo sam željela da se završi, da prođe. Kad je prošlo, pravila sam se da spavam u nadi da je to sve i da me tokom noći više neće dirati. Ona je navela i da je Miloš Đ. bio nasilan, manipulativan i da je djevojčicama govorio vulgarnosti, kao na primjer: "Napalio sam se dok sam te gledao kako jašeš" i "Moraš da svr*iš na konju ako želiš dobro da jašeš".

ANGAŽOVAO ADVOKATA

Osumnjičeni kaskader i učitelj jahanja angažovao je beogradskog advokata Vilijama Paspalovskog da ga brani u postupku koji je protiv njega pokrenut. Podsjetimo, Paspalovski je javnosti postao poznat kao branilac Mališe Jevtovića, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog monstruoznog silovanja i ubistva trogodišnje Katarine Janković 2005. godine.

advokat Paspaloski brani Miloša Đ

Izvor: Nemanja Nikolić, printscreen

- Paspalovski mu je izabrani branilac, koji ga je zastupao i u sudskom postupku koji je protiv njega ranije vođen zbog nedozvoljenih polnih radnji nad dve maloljetnice. U tom postupku, kaskader je bio oslobođen optužbi - kaže sagovornik Kurira.

Psiholog Snežana Repac o predatorima

Postavljaju se zaštitnički, pa im žrtva bezuslovno vjeruje

Psiholog Snežana Repac kaže za Kurir da je seksualnog predatora veoma teško prepoznati, jer on imao veliku moć manipulacije, a naročito nad djecom koja su čista, nevina i naivna.

- Djevojčice koje je podučavao bile su njegove igračke u rukama. Radio je šta je htio, djelio im komentare seksualne konotacije, ali one to nisu mogle da prepoznaju kao nešto loše. Bile su omamljene njime, kao nekim stubom porodice, kao nekim ko ih štiti i želi im dobro - kaže Repac i objašnjava da je to glavna osobina predatora - da se postavi zaštitnički nad žrtvom i da mu ona bezuslovno vjeruje.

Psiholog Snežana Repac

Izvor: Kurir

- Kada bi ih dodirivao ili silovao, one su možda bile izgubljene u vremenu i prostoru i nisu znale šta ih je snašlo, kao ni kako da reaguju. Pokušale bi da zaborave, a njemu je to odgovoralo, jer je tada dobijao još više samopouzdanja da im radi šta želi - objašnjava sagovornica.

Ona dodaje da žrtve teško prihvate da im se dogodilo nešto loše, a kamoli da ispričaju nekome.

- Kada dođe do čina silovanje, njih posle bude sramota i zato ne prijavljuju, a kada bi se osmjelili i rekli predatoru da će sve otkriti, on im prijeti i ucjenjuje ih - kaže Repac:

- Djevojčica koja se sudila s njim je definitivno hrabra, ali nakon oslobađajuće presude pedofil je dobio vjetar u leđa, da nastavi sa svojim gadostima i zlostavljanjem.

BROJKE

*7 žrtava

*5 maloljetnih

*2 punoljetne

*13 godina najmlađa žrtva