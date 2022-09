Za sobom ostavio ovaj dokaz, postoji snimak.

Izvor: Kurir

Poslije ubistva vođe “škaljarskog klana” Jovana Vukotića u Istanbulu, njegov dugogodišnji branilac Damir Lekić u razgovoru sa podgoričkom novinarkom Svetlanom Đokić, otkrio je do sada nepoznate detalje o tome šta je prethodilo likvidaciji u Turskoj, kao i podatke o ubistvu Veska Vukotića u Kotoru prije tri godine.

Lekić je, između ostalog, naveo da postoji video-snimak Vukotićevog ubistva, na kome se vidi kada dvojica na motoru prilaze njegovom vozilu i kako suvozač puca u Jovana koji je u automobilu bio sa trudnom suprugom Mašom Mišić i njihovom ćerkom.

- Tačno je, to sam i ja čuo, da postoji video snimak ubistva, da su forenzičari izašli na lice mjesta, prikupljaju se dokazi, rekao je advokat ubijenog Vukotića.

On je naveo i to da je Jovan do sada tri puta bio na meti, ali da mu se nikada nije žalio da mu je život ugrožen.

- Što se tiče podataka da mu je život bio ugrožen, oni su čak i dokumentovani. U Beogradu se vodi određeni postupak vezano za to, dok je bio u tamošnjem Centralnom zatvoru, kada su pokušali da ga preko hrane otruju cijanidom.





Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo, oni su u početnoj fazi, kada se spremalo njegovo ubistvo u Spužu, dok je čekao da se okonča postupak u dijelu gde je on bio osumnjičen za određena krivična djela. Treći slučaj je kada ga je policija zaustavila u Kotora, i dok ga je privodila, na ulaznim vratima policije čekalo ga je lice sa pištoljem. On je razoružan od strane Jovanovog obezbjeđenja. To lice je odgovaralo samo za nedozvoljeno nošenje oružja, ali sad kad su stigli određeni podaci, jasno je da je postojala kriminalna organizacija, da je on bio njen član, i da je imao zadatak da kao kao direktni izvršilac likvidira Jovana. To sam tada i ja govorio, a naročito je na to ukazivao Jovan. I u odnosu na taj događaj, SDT je pokrenuo postupak, a do saznanja se došlo kada se kada je Evropolotključao SKY aplikaciju i kada su ti podaci dostavljeni crnogorskoj policiji, objasnio je podgorički advokat.

Osvrnuo se i na ubistvo Vukotićevog oca Veska pre tri godine u Kotoru, kada je likvidiran na kućnom pragu.

- Jovan je tada saslušan kao oštećena strana, ali on nije mogao da da bilo kakva neposredna saznanja jer nije bio očevidac događaja. On nikada nije rekao SDT na koga sumnja. Meni je rekao: "Ne mogu ja da ukažem u nekog prstom ako nemam dokaza i da se ogrešim od bilo koga".



U tom slučaju imamo jedan zanimljiv podatak, još tada, na licu mjesta, bilo je više video kamera, a jedna je snimila neposredog izvršioca tog djela kako sjedi na zidiću i čeka. Dosta dugo je čekao, i kada je Jovanov otac došao da parkira svoje vozilo, on mu je prišao i ispucao ga. On je na tom mjestu ostavio svoj biološki materijal, svoj DNK. To je jedan čvrst dokaz, pogotovo kada se dovede u vezu sa video zapisom. Znam da se država Crna Gora međunarodnim putem obratila drugim državama, Srbiji i članicama EU, ali mi još uvek nismo dobili podatak da li se osnovu tog materijala to lice može identifikovati kao počinilac, objasnio je advokat ubijenog “škaljarca”.