Nemilosrdni obračun narko-klanova je prerastao u krvnu osvetu, smatraju kriminolozi!

Izvor: screenshot/instagram

Ubistva vođe škaljarskog klana Jovice Vukotića, visokorangiranih škaljaraca Gorana Vlaovića i Minje Šakovića u razmaku od manje od dva mjeseca podigla su na noge čitavo podzemlje poslije godinu i po dana primirja, a javnosti nametnula pitanje: "Hoće li rat kriminalaca ikada stati?".

U ratu škaljarskog i kavačkog klana za period od sedam godina ubijeno je više od 60 pripadnika ove dve kriminalne grupe. Istaknuti pripadnici, a sada i vođe ubijani su u sred dana, najčešće na javnom prostoru. Poslije hapšenja klana Veljka Belivuka koji je upravljao beogradskim ogrankom kavačke grupe i Slobodana Kašćelana najbližeg saradnika Radoja Zvicera djelovalo je kao da će njihov rat koji je započet krajem 2014. godine nakon što je nestalo 300 kilograma kokaina u jednom stanu u Valensiji konačno prestati. Međutim, to je bilo samo zatišje pred buru, piše Blic.

U julu ove godine u kafiću, na šetalištu u Budvi, dok je sa svojim prijateljima ispijao piće ubijen je Milić Minja Šaković. Mjesec dana kasnije, u avgustu, nakon jednog festivala na plaži Zrće na Pagu pred devojkom i prijateljima ubijen je njegov saradnik Goran Vlaović. Samo tri nedelje kasnije u Istanbulu i njihov navodni šef Jovica Vukotić je likvidiran dok je bio u automobilu sa trudnom suprugom i bebom.

Ubistva iz osvete

Škaljarski klan gotovo da je nestao, jer sve vođe i istaknuti članovi ubijeni su u ovih sedam godina (ostalo je tek nekoliko živih), a njihove smrti po svemu sudeći promijenile su motiv zločina, stava su sagovornici, koji navode da je obračun zbog droge poprimio sve odlike krvne osvete.

"Ovo je sve više osveta nego razračunavanje bandi i vrlo teško može da se zaustavi. Krvna osveta podrazumijeva da jedni druge nišane do sporazuma, ali više ni jedna politika, ni jedna bezbijednosna služba nema autoritet da pokuša da ih primiri. Ovo je otišlo sve predaleko, a ni u svijetu kriminala nema 'vrhovnog autoriteta' kojeg bi ovi klanovi slušali", priča bivši načelnik UKP Mile Novaković.

Istog stava je i kriminolog Dobrivoje Radovanović koji navodi da se sada 'sve jako zakomplikovalo'. "Rat klanova za drogu bi stao nekako i to prije nego što su ubijeni svi ovi ljudi. Mislim da se sada u odnos klana upliće tradicionalna krvna osveta. Rat bi stao vraćanjem dugovanja, zbog 300 kilograma droge ubiješ jednog ili drugog čovjeka, a sada se svaki put nalazi novi razlog za ubistvo", navodi Radovanović i dodaje da borba za prevlast u klanovima traje non-stop i da je to prirodno stanje u organizovanom kriminalu. "Ne uništava se narko klan tako što ćete ubiti vođu ili drugog čovjeka po redu, uvijek će se pojaviti novi dok god taj posao teče. Ne vidim da se išta preduzima za prestanak trajanja ovih kriminalnih grupa", stava je Radovanović.

"Čim padne vođa, sledeći preuzima"

Bivši načelnik UKP Mile Novaković dodaje da se u slučaju crnogorskih klanova otišlo predaleko i da mu sve liči da su se neki pojedinci neke bezbednosne službe uključili u ovaj sukob i da na "neki način prati ili pomaže drugoj strani". "Da se neko nađe u Istanbulu bez ozbiljne pomoći nekog iz službe teško da može. Ta osoba je morala biti praćena, prisluškivao joj se telefon. A slušanje telefona podvlači da to radi služba, a ne pojedinci iz kriminalnih klanova", priča Novaković i dodaje da "čim padne vođa onaj koji joj je bio najbliži preuzima poslove".

On naglašava i da koliko su ova ubistva uzela maha govore i reakcije najbližih ubijenih Vlaovića i Vukotića koji nisu objavili ni čitulju. "Kada je ubijen Vlaović na Pagu nije bila čitulja. Oni ne smiju da daju čitulje jer su u strahu da su oni poslije na tepetu. Prije su objavljivali čitulje, zaklinjali se, sada ništa, jer misle da će oni biti sljedeći na spisku za odstrijel", naglašava sagovornik i dodaje da se kriminalnci sada plaše da daju čitulje i da biježe od toga.

"Mnogo ih je u bjekstvu, oni se bore za goli život", zaključuje Novaković.

Vukotić se povukao iz kriminala?

Prema riječima Mileta Novakovića, postoji velika vjerovatnoća da je Vukotić tokom bjekstva bio totalno izolovan i sklonjen kada su u pitanju kriminalne aktivnosti i upravljanje klanom. "Ako je on bio vođa kako je mogao da rukovodi grupom kriminalaca, a non-stop je u bjekstvu. Oni se bore za goli život, kakav ozbiljan posao mogu da rade", navodi Novaković i dodaje da je gotovo nemoguće organizovati kriminalne poslove iz "debelog bjekstva". "Bjekstvo mnogo košta, moraš da juriš veze, podmićuješ ljude, da se skrivaš, a sve to ima cijenu. Ako se kriješ, mora da stane biznis", pojašnjava on.