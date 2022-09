Za 4 ubistva plaćeno 2 miliona eura

Izvor: Kurir

Ubistvo Jovana Vukotića naručio je i finansirao Radoje Zvicer, uz pomoć svog rođaka odbijeglog Radoja Živkovića (36).

Ovaj Nikšićanin sumnjiči se i da je glavni organizator likvidacije navodnog vođe "škaljarskog klana", kao i da je za to angažovao ekipu iz Beograda i Crne Gore. Usmrćeni Kotoranin praćen je mjesecima i, praktično, nije mogao ni da izbjegne smrt.

Ovo su najnovija saznanja crnogorskih i srpskih bezbjednosnih službi, a podaci govore i da navodni vođa "kavčana" Zvicer, i njegov rođak Živković stoje iza gotovo svih posljednjih likvidacija ljudi koji se povezuju sa "škaljarcima".

Tako se obojica, sa Slobodanom Kašćelanom i još nekim osobama, sumnjiče i za smrt Barana Adisa Spahića i Damira Hodžića, Mileta Radulovića Kapetana, ali i za masakr u restoranu u Atini kada su likvidirani Igor Dedović i Stevan Stamatović, kao i za smaknuće na ostrvu Krf, gdje su ubijeni Alan Kožar i Užičanin Damir Hadžić.

- Za ova četiri ubistva u Grčkoj plaćeno je ukupno dva miliona evra i dokazi za to su prikupljeni posredstvom međunarodne pravne pomoći. Naručioci tih zločina su, kako se sumnja, Darko Šarić, Radoje Zvicer i Nikola Spasojević iz Crne Gore. Postoje pisani podaci da je Zvicer dao milion, Šarić 750.000 eura, a Spasojević 250.000 - navodi izvor Novosti.

Kao izvršioci svih ovih zločina pominju se ekipe sastavljene od srpskih i crnogorskih mladića. To pokazuju i posljednje likvidacije, jer su crnogorski istražitelji za ubistvo Milića Minja Šakovića 17. juna ove godine u Budvi, osumnjičili Luku Pilčevića (22) iz Beograda i Duška Tanaskovića (28) iz Kragujevca.

Tanasković je, potom, krajem avgusta uhapšen na hrvatskom ostrvu Pag i to kao direktni izvršilac likvidacije Gorana Vlaovića. Obe žrtve su dovođene u vezu sa "škaljarcima".

- I za ubistvo Vukotića, koji prema podacima bezbjednosnih službi regiona predstavlja sam vrh "škaljarskog klana", vezuju se određene osobe iz Srbije, kojima su pomagali Crnogorci, a cela "akcija" koordinirana je iz Španije. Ipak, pitanje je koliko tu sada ima podmetanja, a koliko je riječ o realnim faktima. Te ekipe su često u sukobu i svađama i znaju da podmeću jedni drugima - ističe naš sagovornik.

Ono što se do sada zna o ubistvu ovog Kotoranina, a turski mediji objavljuju informacije na "kašičicu", jeste da je ubijen u vozilu u kom je bio sa suprugom i ćerkicom, kao i da nije vozio on. Tokom vožnje ka obližnjem tržnom centru, automobilu su se približila dvojica napadača na motociklu. Suvozač je zapucao i ubio Vukotića. Koliko je koštala glava ovog "škaljarca" samo se nagađa, a cifra ide i do milion eura.





Izvor: Kurir

"Kavčaninu" 29 mjeseci za isprave

Protiv Radoja Zvicera je pred novosadskim Višim sudom vođen postupak zbog navođenja na ovjeru neistinitog sadržaja i falsifikovanja isprave, a juče mu je u tom postupku izrečena prvostepena presuda od dvije godine i pet mjeseci zatvora.

S obzirom na to da se on nalazi u bekstvu i da je za njim raspisana međunarodna Interpolova potjernica u Beogradu, Podgorici, Kijevu i Budimpešti, njemu se sudilo u odsustvu.

Prvookrivljeni Milenko Đukić, sada bivši policajac iz Temerina, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od dve godine i tri mjeseca, zbog zloupotrebe službenog položaja i navođenja na ovjeru neistinitog sadražaja.

Zvicer je optužen da je uticao na policajca Đukića da mu pomogne i obijezbedi dokumenta i lažno boravište u Novom Sadu kako bi dobio ličnu kartu i pasoš na ime Slobodana Zeca. Sa tim diokumentima, Zvicer je više puta prelazio državnu granicu.