Vozač koji je navodno sakrio telefone tvrdi da nije poznavao Vukotića, da je samo taj dan vozio njega i porodicu do tržnog centra!

Izvor: InstagramCopy/JovanVukotic

Apsolutni vođa škaljaraca, kako su zvali Jovana Vukotića, je ubijen pre nekoliko dana u Turskoj, a sada počinju da isplivavaju detalji njegove likvidacije kao i šta se dešavalo nakon ubistva. Kako prenose turski mediji Vukotić je kod sebe imao dva mobilna telefona koja je njegov vozač E. K. pokušao da sakrije! Kako turski portal halktv.com.tr. je naveo i da se vođa škaljarskog klana u Turskoj predstavljao kao Nikola.

"Na saslušanju u policiji, E. K. koji je bio za volanom automobila u kom su bili Vukotić, njegova trudna supruga Maša M. i njihova ćerkica, tvrdio je da porodicu ne poznaje i da ih je kobnog popodneva samo vozio do tržnog centra", prenio je turski portal. E. K. je navodno u svom iskazu rekao:

"Ljudi su mi rekli da idu u Zorlu centar. Dok sam se vozio oko Mečičijekoja u južnom pravu E5, dvije osobe su pucale u vozilo sa motocikla, čiju tablicu nisam vidio. Vidio sam samo muškraca koji je bio pored mene, i koji je rekao da se zove Nikola. Vikao je od bola i bio je pogođen. U tom trenutku sam u šoku zaustavio vozilo. Kasnije je osobu na koju je pucano odvezla Hitna pomoć koja je došla na lice mjesta. Odvezli su i suprugu i dete", rekao je navodno E. K. u policiji.

Policija je, kako se navodi, odmah pretresla vozača i njegov automobil, ali nisu pronađeni mobilni telefoni. S obzirom na to da je i sam imao ogrebotine na telu, i on je prebačen u bolnicu. "Očevici su, međutim, ispričali da su vidjeli kako je vozač nakon napada odšetao do ograde pored puta i tamo se zadržao neko vrijeme, što im je bilo sumnjivo. Policija je otišla na mjesto koje su pokazali, detaljno pretražila okolinu i pronašla dva mobilna telefona skrivena unutar gvozdene ograde. Istražitelji su uzeli telefone i oni će biti detaljno pregledani tokom istrage ubistva", navodi turski portal.