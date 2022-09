Prijatelji i kumovi opraštaju se i u čituljama od ubijenog Jovana Vukotića, ali novine nisu prepune umrlica, vjerovatno zbog straha od odmazde. Ipak, najbliži šalju poruke saučešće, dok ima i misterioznih rečenica koje mogu da se tumače na više načina..

Prva čitulja u novinama, od subote, protumačena je kao prijetnja.

"Krv nije voda, brate, brat je bratu uvijek odan", glasi kratak tekst čitulje potpisane sa AD Rožaje.

I danas su u novinama osvanule poslednje poruke ubijenom.

"Vječno živiš plemeniti čovječe. A za razliku od njih tebe osta puna kuća. Pravda je spora ali dostižna", napisao je čovjek koji se potpisao kao Ćiro Ćiro.

"Čast je bila poznavati te, moj Jovo. Počivaj u miru serdare. Veliki žive vječno", glasi pozdrav od Sloba s porodicom.

Izvjesna Maja V. poručila je: Nikad niko ne može da ubije tvoju hrabrost, dobrotu i dostojanstvo. Veliko ti hvala na svemu, druže moj dobri", stoji u čitulji.

"Poslednji pozdrav bratu, koji je bio poslednji primjerak čiste duše. A pokazao si mi to, brate, kroz zadnje dane svog život. Previše smo slični da bi bili rođeni, ali postali smo to. Sada spavaj mirno, nijesi bio sam! A ja ću čekati još uvek onu poruku "brateeee", koje su stizale svakog dana! Nadam se da vidiš koliko si me slomio, obećao si da nećeš umrijeti! Krv nije voda, brate, brat je bratu uvijek odan", glasi u čitulji koja je potpisana takođe sa AD Rožaje.

Podsjetimo, Jovan Vukotić, vođa "škaljarskog" klana ubijen je u četvrtak u Turskoj naočigled supruge i maloljetne ćerke.