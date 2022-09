Odbjegli šef "kavačkog klana" Radoje Zvicer navodno je odvojio nekoliko miliona eura za likvidaciju ljudi iz suparničke, "škaljarske", grupe koje je stavio na svoju listu smrti, piše Srpski telegraf pozivajući se na izvore u bezbjednosnim službama.

Izvor: Kurir

Na tom spisku, na kom je prvobitno bilo desetak imena, bio je i preksinoć ubijeni vođa "škaljarskog klana" Jovan Vukotić, kao i njegovi saradnici Goran Vlaović (ubijen na Pagu 21. avgusta) i Minja Šaković (izrešetan u Budvi 17. juna). Prema nezvaničnim informacijama, za Vukotićevu glavu navodno je plaćeno čak 900.000 evra.





Policajac koji je istraživao "kavčane" i "škaljarce", rekao je da operativne informacije njegovih kolega iz Turske s kojima se čuo ukazuju na to da je Vukotić lociran u Istanbulu preko kontakata koje je imao sa trudnom suprugom Mašom M.

Plaćeni ubica na motoru pucao je u automobil u kom su bili Jovan, Maša i njihova maloljetna ćerkica.

Izvor: Kurir



- Turske kolege smatraju da je Maša, da bi ostvarila kontakt sa Jovanom, pokušala to da pokrije navodnim odmorom u Turskoj. Ipak, očigledno je to bio slab paravan s obzirom na to da su pripadnici suprotnog klana dobili informaciju da će tamo biti s njim - objašnjava sagovornik, ističući da to i nije čudno kad se zna da je Zvicer namijenio navodno čak 900.000 evra za onog ko mu isporuči Vukotića na tacni, kako bi se to reklo.

Na Zvicerovom spisku smrti je sada ostalo šest osoba, koje bi želio da budu uklonjene. Navodna meta broj jedan trenutno je Filip Korać, nekada najbliži saradnik Luke Bojovića, koji je već dugo trn u oko "kavčanima". Sjetimo se, uostalom, da su Velja Nevolja i Marko Miljković nekim od žrtava urezivali na leđima poruke poput "Korać pička" i onda to slali "škaljarcima" preko aplikacije Skaj. Korać je, s druge strane, izuzetno oprezan i maltene se i ne pojavljuje u javnosti nakon puštanja iz zatvora u Hrvatskoj.

Luka Bojović, neprikosnoveni vođa "škaljarskog klana" nedostupan je progoniteljima jer je u zatvoru u Španiji, odakle bi trebalo da bude pušten kroz dvije godine.

Izvor: Profimedia

Posebno su dalje kako piše Srpski telegraf zanimljiva imena Davora Trajkovića (menjao ime nekoliko puta) iz Vranja, koji je, kako se priča, akter velike pljačke kokaina, zbog koje su i zaratili unutar dotad jedinstvenog klana, koji se pocijepao na "kavčane" i "škaljarce", odnosno Veljko Banović Votka, čovek čiju je likvidaciju planirao Belivuk prije nego što je uhapšen.

Votka je izuzetno blizak Luki Bojoviću, a poslednji put je u javnosti viđen na sahrani Lukinog kuma Dragoslava Miloradovića Galeta, kada su ga telohranitelji kišobranima štitili od znatiželjnih pogleda.