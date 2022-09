Misterija vezana za ubistvo žestokog momka sa Voždovca u hotelu Hajat prije tri decenije i dalje nije rasvijetljena. Svi za koje se sumnja da su ga možda ubili su mrtvi, a jedan od njih je za sobom ostavio najjasniji trag.

Izvor: Facebook/Aleksandar Knežević Knele/printscreen

Aleksandar Knežević Knele, žestoki momak sa Voždovca koji se smatra tvorcem "dizel generacije", ubijen je prije 30 godina u apartmanu 331 hotela Hajat u Beogradu. Zvanično, njegovo ubistvo nikada nije dobilo epilog, a njegov život i kriminalnu karijeru i danas prate brojne kontroverze. Knele je ubijen 28. oktobra 1992. Imao je 21 godinu kada je sobarica pronašla njegovo tijelo u lokvi krvi sa licem okrenutim ka podu, a na ogledalu krvlju ispisanu poruku: "Broj 1".

Prije tri godine objavljeni su dokumenti tajnih službi koja rasvijetljavaju ovu likvidaciju i iz kojih se jasno vidi da je policija znala ko je povukao oroz. U bilješci se navodi da je Radoslav Trlajić, zvani Bata Trlaja, ispričao da je Knele bio u Sukobu sa Mišom Cvjetinovićem zbog džipa koji je Knele oteo. Goran Vuković je pokušao da ih pomiri, ali u tome nije uspio.

Izvor: Printscreen/Youtube/Din DLR

"Miša je došao kod Kneleta u hotel da se, navodno, sporazumiju oko kola. Kada su ušli u Kneletovu sobu, Miša ga je na prepad ubio s leđa, pucajući iz Ćentinog kolta 45“, ispričao je policiji Trlajić, a potom dodao da treba imati u vidu da je Miša Ćentin zet, a ovaj odličan prijatelj sa tadašnjim zamjenikom MUP Republike Srbije. To je po Trlajinom mišljenju objašnjavalo zašto su kamere u Hajatu na dan ubistva bile isključene.

Svi su optužili Mišu Tajgera

I druga bilješka o prisluškivanom razgovoru između Slobodana Grbovića i izvjesnog Dragana N. iz Beograda potvrđuje da je Miša ubio Kneleta, ali otkriva i ko ga je osvetio.

„Dragan je kazao da je on sa Ćentom iz CZ-a izvadio Mišu kada je ubio Kneleta, dok je u CZ-u bio Ćira Čitaković, zvani Debeli. Na kraju Dragan je naveo da je Miša bio zlikovac neopjevani i da je na području Beograda ubio 20 ljudi, a da je i pored toga s njim bio u dobrim odnosima i da ga je često posjećivao", navodi se u dokumentu.

Kneleta je ubio Darko Ašanin

Bivši načelnik Odsjeka za krvne delikte u MUP Srbije Žarko Popović nedavno je u jednom intervjuu iznio svoja saznanja po kojima Cvjetinović nije ubo Kneleta.

Izvor: YouTube/BalkanInfo/Printscreen

"Ima mnogo slučajeva ubistava gdje se žrtve i dalje vode kao nestale. Na primjer, Miša Cvjetinović, Voja Amerikanac… Pričalo se da je Cvjetinović ubio Kneleta, ali po svim saznanjima njega je ubio Darko Ašanin, koji je takođe pokojni. Cvjetinović je poslije u Štutgartu ubio Darka Stanojevića. Sva trojica su bili kod Kneleta na vratima to veče kad je ubijen: Ašanin, Cvjetinović i Stanojević. Bili su na vratima njegove sobe u Hajatu. Miša Cvjetinović, to se pouzdano zna, ubio je Stanojevića u Štutgartu. Poslije neke utakmice, prišao mu je u gomili i opalio mu jedan metak u glavu. Sjećam se da je koristio pištolj tokarev, 7.63 milimetara, to je stajalo u dopisu koji smo dobili od Interpola. Njih dvojica su bili prijatelji. Ko je rekao Miši da to uradi, ostaje veliko pitanje. Miša je iz Češke deportovan 1994. u Beograd, a kad smo ga ispitivali u vezi ubistva Kneleta, on je jednostavno rekao: `Nemam pojma o čemu se tu radi`. Nakon toga je nestao. Nađen je njegov džip i ništa više. Nikakvih tragova. Pričali smo s pokojnim Ćentom o tome, on mu je bio zet, i ništa nismo uspjeli da saznamo. Nikakvih tragova. Uredno parkiran Mišin džip, zaključan, baš ništa."

Nisam ubio Kneleta, ponizio je gazda Jezdu

Ipak, Miodrag Cvjetinović, zvani Miša Tajger, jedini je optužen za ubistvo Aleksandra Kneževića - Kneleta, a 1995. godine prvi put se javno oglasio povodom ovog krivičnog djela. On je tada za "Ekspres" izjavio da nije odgovoran za ovo ubistvo.

Izvor: Facebook/Aleksandar Knežević Knele/printscreen

"Jedna stvar mi, međutim, nije jasna, u nekoliko vaših tekstova javno me optužujete za ubistvo, detaljno opisujete kako je `izvjesni Miša iz Frankfurta` to prenio Kneletovom dobrom drugu Goranu Vukoviću, označite me kao logičnog ubicu zbog te pretpostavke, a poslije u istom broju, na istoj strani, ali u nekoliko redova, vašim čitaocima, među koje i ja spadam, objavite kako optužnica `protiv Cvjetinovića` nije podignuta i da uloga `izvjesnog mladića iz Nemačke` nije do kraja osvijetljena. Postoje indicije, tvrdite i to u ta četiri reda da je Knele mogao stradati `od druge ruke` na šta upućuju i neki detalji, čija pozadina nije do kraja rasvetljena. Čemu onda insinuacije i provokativni naslovi vezani za moje ime: `Trampa plaćena glavom` itd? Ja ne demantujem susret sa Kneletom tokom tog tragičnog 28. oktobra u beogradskom hotelu Hajat niti to da je njega došlo oko 21 čas. Sastali smo se, razgovarao sam sa Kneletom, i sa živim se rastao. Šta se u međuvremenu do 23 časa dogodilo u sobi 331, ja ne znam. Ko je ta `druga ruka` koju pominje vaš list, da li su to ljudi gazda Jezde Vasiljevića, koga je pokojni Knele navodno uznemiravao na Svetom Stefanu, na crnogorskom primorju, ili beogradska milicija koju opet, prema vašoj verziji optužuje Kneletov otac Buca Knežević - stvarno ne znam. Meni preostaje samo da i sam postavim jedno pitanje - može li se Miodrag Cvjetinović obilježiti kao mogući Kneletov ubica na osnovu samo jednog nedorečenog podatka, da posle 28. oktobra više nisam viđen u Beogradu i Jugoslaviji? Nisam ubio Kneleta, niti sam Kneletovom krvlju u sobi 331 na ogledalu u sobi napisao broj jedan, naznačavajući da je pokojni Knežević prvi na spisku za nekakvu odmazdu“, tvrdio je tada Cvjetinović.

Izvor: YouTube/RTB/Printscreen

Cvjetinović je ubijen nakon objavljivanja njegovog svjedočenja za medije, a do današnjeg dana, niko nije osuđen za Kneletovo ubistvo niti je poznato koja je verzija ubistva istinita.