Danas se u Specijalnom sudu nastavlja suđenje bivšoj državnoj sekretarki Dijani Hrkalović.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Suđenje je nastavljeno bivšoj državnoj sekretarki MUP Dijani Hrkalović u Specijalnom sudu, a sudija je istakla da će se izvršiti uvid u dokazni materijal protiv okrivljene, ali i njenih bivših kolega Milorada Šušnjića, bivšeg načelnika PU Novi Sad, i Dejana Milenkovića, bivšeg načelnika Odeljenja za specijalne istražne metode, prenosi Kurir.

Branilac Dijane Hrkalović, Vladimir Đukanović istakao je da njegov klijent nije naredila da se nešto dostavi sudu, da se nešto isječe ili izostavi iz nekog predmeta, i insistirao je da želi da zna kako će tužilac da dokaže ove navode koji joj se stavljaju na teret. Zatim je branilac Milenkovića izneo i svoje mišljenje vezano za dokazni materijal, tj. transkript poruka koje su bile razmijenjene između Nenada Vučkovića i Veljka Belivuka, gdje je naglasio da njegov klijent ne spominje u tim porukama.

"Milenkovića nema niti u jednom kontekstu, a takođe, Milenković nije pomagao nikog od navedenih lica kao službeno lice", rekao je njegov branilac i dodao da je njima "ovo veoma značajno jer se tako utvrđuje da on nema nikakve veze sa svim ovim".

Hrkalović je potom izašla pred govornicu i objasnila da nema nikakve veze s porukama na relaciji Vučković-Belivuk u kojima se pominje slovo D u njihovoj komunikaciji, kao i da ona nije ta Dijana o kojoj oni pišu u porukama. Poruke su, inače, od prije gotovo šest godina.

"Nemam šta da se izjašnjavam. U tim djelovima u kom se pominje transkript poruka Nenada Vučkovića i Belivuka se pominje i ministar Nebojša Stefanović. Osporavam da sam na tim porukama gde se pominje slovo D ili Dijana zapravo ja", rekla je Dijana pred govornicom, dok je njen advokat Đukanović dodao.

"Nigdje nemamo pominjanje Hrkalović i ono što je najvažnije je to što nema dokaza da je ona direktno nešto uradila, i da je nešto urađeno po njenom nalogu", rekao je Đukanović.

Potom je sudija krenula sa dokaznim materijalom koji se odnosi na rokovnik Milenkovića, ali i na mobilne telefone koji su privremeno oduzeti od njega, ali i odnose na mobilne telefone. Milenković je izneo opširno objašnjenje povodom dokaza koji su predočeni, a tiče se njegovog rokovnika koji se nalazi na 29 strana. On je istakao da su u pitanju njegove bilješke i da se tu nalazi sva komunikacija i naredbe o kojima je vodio evidenciju.

"Vodio sam evidenciju o svemu, i to se može videti u rokovniku koji je dokazni materijal. U tom rokovniku se može naći sve naredbe, sve što su tražili nadležni od nas, kao i akcije koje smo izvodili, sve je napisano. Kakva su bila naređenja, kakvu su obraćanja. Tvrdim da sam i na kolegijumima, i to niko ne može da ospori da sam se borio protiv kriminalne dve beogradske ekipe koje su tada bile na našim ulicama. Dolazimo do zamene taza, jer imamo neke pripadnike MUP koji su i dalje u državnim redovima, a bili su s one strane zakona", rekao je Milenković i nastavio:

"Dao sam sebe 200 posto ovom poslu, služio državi i borio se protiv i jednih i drugih i najvažnije nisam bio u komunikaciji s ljudima iz kriminalnog miljea".

Podsjetimo, bivšoj državnoj sekretarki MUP Srbije se na teret stavlja da je iskorišćavanjem svog položaja u MUP-u kočila istrage i krivično gonjenje kriminalaca. Hrkalović se tereti za dva krivična djela trgovine uticajem u produženom trajanju, zbog čega je tužilaštvo tražilo da joj sud izrekne kaznu zatvora od pet godina.

Hrkalović se tereti da je 2018. godine naložila da se ne postupi odmah po nalozima sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu i postupajućeg tužioca, koji su tražili da im se dostavi automatska obrada mobilnog telefona Veljka Belivuka, u to vrijeme okrivljenog za ubistvo Vlastimira Miloševića 30. januara 2017. u Beogradu. Kasnije je Belivuk pravosnažno oslobođen tih optužbi. Hrkalovićeva je sve negirala.