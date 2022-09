Još jedan član kriminalne grupe Veljka Belivuka, bi uskoro mogao da prizna krivicu za djela učinjena u kući strave u Ritopeku čiji je vlasnik.

Izvor: MUP Srbije/Mondo/Stefan Stojanović

Vlada Draganić, pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, još jedan je član klana koji bi mogao uskoro sa Tužilaštvom za organizovani kriminal da sklopi sporazum o priznanju krivice i da kao svjedok nekih zločina za koje se članovi ove ekipe terete, dobije povlašćeni status svedoka-okrivljenog, pišu Novosti.

Draganić je, inače, vlasnik kuće u Ritopeku u kojoj su, kako se tvrdi optužnicom Specijalnog tužilaštva, Belivuk, Miljković i njihova ekipa u tajnoj prostoriji likvidirali svoje protivnike ili one koji su im se ozbiljno zamjerili, a potom na stravične načine uništavali tragove i njihova tijela.

Sve to su slikali i slali preko aplikacije "Skaj", koju su stručnjaci u inostranstvu uspjeli da otvore, pa su policija i tužilaštvo tako u ruke dobili dragocjene dokaze protiv ovog, pokazalo se, izuzetno surovog kriminalnog klana. Prema informacijama, Draganić je nakon hapšenja prije godinu i po bio u ozbiljnoj depresiji. U pritvoru nije htio da izlazi iz ćelije, odbijao je obroke i smršao je tridesetak kilograma. Prema mišljenju izvora Novosti, najvjerovatnije je bio zabrinut za bezbednost porodice i djece.

"Od momenta kad je u aprilu uhapšen advokat Dejan Lazarević, zbog sumnje da je bio saradnik kriminalne grupe Darka Šarića, Draganić se potpuno promijenio. Počeo je da jede, da izlazi u šetnje. Da li je to povezano ili je samo slučajnost, nije istraživano, ali je činjenica da je čovjek 'oživiro'", kaže izvor Novosti.

Sporazume o priznanju krivice do sada su sa Tužilaštvom za organizovani kriminal sklopili Nikola Spasojević, Bojan Hrvatin i Srđan Lalić. Oni su prihvatili da za blažu kaznu ispričaju sve o zločinima u kojima su imali ulogu. Hrvatin se nagodio na 15, a Spasojević na 14 godina zatvora. Lalić je poslednji koji je to uradio i dogovorio je status svjedoka-okrivljenog i kao optuženi za direktno učešće u ubistvima dobio kaznu od 18 godina zatvora. On je sada, navodno, iz pritvora u CZ-u prebačen na tajnu lokaciju, kako bi bio zaštićen od moguće osvete vođa ove grupe.

Belivukovoj grupi pripremno ročište trebalo bi da se nastavi u ponedeljak, a zakazani su još termini i u sredu i četvrtak. Ono će se prema najavama i održati, iako je Belivuku i još nekolicini drugih branilac Nikola Ristović otkazao punomoćje i oni su dobili advokate po službenoj dužnosti. Kako je rekao sam Ristović, on će se pojaviti na tim ročištima, ali ih posle toga više neće zastupati. O razlozima otkaza nije želio da priča. On je još ranije otkazao punomoćje Marku Miljkoviću, kojeg je zastupao nakon hapšenja Lazarevića.