Majka dečaka tvrdi da su njeno dete nesavesno lečili u bolnici u Hrvatskoj.

Izvor: Shutterstock

Majka dečaka iz Međimurja uputila je prigovor zbog, kako tvrdi, nesavesnog lečenja njenog sina u bolnici Čakovec, i tvrdi da je tokom zbrinjavanja povrede njenom sinu doktorka istisnula lepak u oko. Kako se navodi, dečak je doveden u bolnicu 15. avgusta na hitni prijem zbog pada na bazenima. Imao je povredu desne arkade, desne strane lica i hematom na čelu.

Primila ga je, kako navodi u dopisu, doktorka koja je predložila da se odgovarajućim lepkom zalepi povreda, ali je ono iscurilo u oko i zalepilo unutrašnjost oka i spoljni deo trepavica, što je kod deteta izazvalo strašne bolove i traume. Na odeljenju oftalmologije dečaku su obrve namazali kremom. Iduće jutro, doktor je uspeo da mu otvori oko, doslovno, tvrdi majka, čupajući lepak.

"Nekoliko puta smo bili na kontrolama i još ćemo morati da idemo. Ukoliko se oko do kraja ne oporavi pričekaćemo još koju nedelju, ili ukoliko mu vid na to oko bude smanjen u odnosu na drugo oko, bićemo primorani da tužimo doktorku ", navodi majka dečaka, prenosi "Regionalni tjednik". Upravnik bolnice Igor Šegović izrazio je žaljenje i objasnio da je tokom zbrinjavanja povrede arkade desnog oka pacijenta došlo do izlivanja lepka u oko.

"Deca su specifična kategorija pacijenata i različito reaguju na postupak zbrinjavanja hirurških rana. Naime, kod dece u blizini vitalnih struktura izbegava se zbrinjavanje klasičnim – hirurškim putem pa je potrebno kod svakog zbrinjavanja povreda hirurškim šavovima aplicirati i lokalno anestetik, što dalje nanosi dodatan bol detetu s obzirom na to da se isti aplicira iglom. Takođe, prema navodima stručnih smernica, lečenje rane nakon upotrebe lepka je superiornije u smislu manjeg ožiljka i lakše tolerancije pacijenata, zato je nadležna doktorka, vodeći se navedenim činjenicama, donela indikaciju za zbrinjavanje kože čela navedenim sredstvom. Prema stručnim i praktičnim smernicama, moguće poteškoće pri zbrinjavanju se osiguravaju zabacivanjem i formiranjem fizičke barijere oko mesta povrede kako ne bi došlo do izlivanja sadržaja u neželjenom smeru, što, nažalost, nije učinjeno u navedenoj situaciji. S obzirom na navedeno, preduzete su su korektivne mere u smislu upozorenja nadležnoj doktorki kako se navedeni propust ne bi više ponovio", piše u odgovoru upravnika Šegovića.