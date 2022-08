Plaćanje popravki u iznajmljenom stanu stalna je tema rasprave - da li je to obaveza stanodavaca ili podstanara.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Kada je u pitanju izdavanje stanova u Beogradu, postoji velika rasprava među ljudima da li bi popravke u stanu trebalo da plaćaju podstanari ili vlasnici stanova.

Dok jedni smatraju da je obaveza stanodavaca da održavaju stan u pristojnom stanju, naročito imajući u vidu da retko ko sklapa ugovor sa stanarima, drugi smatraju da je to obaveza podstanara.

Na društvenim mrežama ponovo se povela ova tema, kada je jedan korisnik napisao da se devojci kojoj izdaje stan pokvario bojler, nakon čega ga je pozvala i rekla da nađe majstora i reši kvar. On je to učinio, ali joj je naplatio 2.000 dinara popravku, ali joj je takođe rekao i da "ima fore da se iseli do prvog". Da li je u pitanju istinit slučaj nije poznato, ali to ne osporava činjenicu da stanari i vlasnici često dođu u sukob po ovom pitanju. Cene stanova za izdavanje znatno su porasle, a mnogi podstanari smatraju da "bahati vlasnici neće imati više kome da izdavaju stanove".

Ovaj slučaj izazvao je diskusiju na Tviteru, u koju se uključio veliki broj ljudi:

Izdao sam stan jednoj devojci.Pokvario se bojler u stanu i ona me zove ja da nadjem majstora i da platim popravku.Rekao sam joj da ima fore do prvog da se iseli.E tako — Nikola Vucic (@NikolaVucic777)August 30, 2022

"Ugovor na godinu dana, prijava na adresu, 3 kirije depozit. Stan se kreči pre ulaska i na izlasku o trošku zakupca", "Kad sam izdavala stan sve sam organizovala i plaćala... evo ne znam šta je ispravno. Ugovor i tačno definisati prava i obaveze", "I ako si. Ionako kada se isele iz stana i ostave urnisan stan", "Ako je bio ispravan kad se uselila, njena je obaveza da ga održava. Kad podstanar insistira da ja platim popravku, uveća se kirija" bili su komentari onih koji su stali na stranu vlasnika stana.

"Ne znam da li se zezaš, ali gazda i treba da održava stan, a ne podstanar", "Legendo u bilo kojoj normalnoj zemlji ti i treba to da uradiš. Samo u Srbiji imamo takve stanodavce. A 100% sam siguran da nemaš ni potpisan ugovor o izdavanju, pa eto zakidaš i za porez", "Ti si dužan da popraviš bojler, ne lupaj gluposti ovde", "Sve vas stanodavce treba pohapsiti i dati vam jednu svesku da je ispunite celu rečenicom - Podstanari nisu stoka već ljudi kao vi", bili su samo neki od brojnih komentara koji su branili podstanare.

Šta vi mislite o ovome?