Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su pregovori sa Albancima teški.

Izvor: Pink/screenshot

Kada je reč o situaciji na Kosovu i Metohiji, predsednik Vučić je poručio da bez formiranja Zajednice srpskih opština neće moći da se krene nigde napred kada je reč o odnosima Beograda i Prištine.

"Znate da su pred nama važni dani i imamo veliku sesiju Otvorenog Balkana, doći će i Rama, i ministri spoljnih poslova Turske, Mađarske, biće to promocija Srbije, Beograda, Skoplja, Tirane, našeg zajedništva, zajedničkog pristupa", rekao je Vučić.

"Naši razgovori sa Albancima sa Kosova su bili vrlo neuspešni, izuzetno teški i na kraju smo došli do toga da se ne slažemo ni u čemu. Naša poruka je da nema ništa o međusobnom priznanju, ja sam to njima rekao u Briselu. Ne trošite pare za smeštaj ili za karte nego da gubite vreme za razgovore sa mnom. Mi smo uvek spremni za kompromisno rešenje, ali do toga nismo došli. Kurti je ubeđen da će oni svojom propagandom uspeti narod da ubedi da odustane od svoje države Srbije", dodao je on.

"Uvek smo spremni za razgovore i kompromisna rešenja, ali do toga nismo došli. O tablicama nema rešenja, oni će to od 1. septembra da sprovode, ali ima još dva meseca, videćemo. Jedino im je važno da svi Srbi imaju tzv. kosovska dokumenta, da se ne bi reklo da su sačuvali dokumenta RS. U skladu sa tim i sporazumom o slobodi kretanja iz 2011., rekli smo im dve stvari, možemo da izdajemo dokumenta i vama i nama, ali je to bespotrebno. Mi mo spremni da izdamo jedan opšti disklejmer i da ga istaknemo na administrativni prelaz, ali imamo jedan uslov i zato nije došlo do dogovora", naglasio je Vučić.