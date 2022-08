Automobil marke "audi" udario je u kombi nemačkih registarskih tablica, a tom prilikom četiri osobe su izgubile život.

Izvor: RINA.RS

Na auto-putu Beograd-Niš došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su poginule četiri osobe i jedna trudnica.

Do udesa je došlo ko 10.45 sati kada je vozilo "audi“ holandskih registarskih tablica koje se kretalo iz pravca Niša ka Beogradu, u sustizanju udarilo u kombi "mercedes“ nemačkih registarskih tablica. Kako je saopštila Verica Božić, iz niškog Zavoda za urgentnu medicinu, na mesto nesreće upućene su tri ekipe.

"Na licu mesta pregledali smo petoro ljudi i dvoje dece, a četiri osobe, uključujući i jednu trudnicu, prevezeni su do Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Deca nisu bila povređena ali nisu želela da se odvoje od majke. Trudnica je prevežena do Ginekološko akušerske klinike, a ostali do Urgentne hirurgije i odeljenja reanimacije. Preliminarnim pregledom nije ustanovljeno da je iko od njih životno ugrožen ali će kompletna dijagnostika pokazati težinu povreda“, saopštila je Božić.

Policija obavlja uviđaj, saobraćaj se usporeno odvija jednom trakom.