Većina turista deli svoje letnje avanture na društvenim mrežama, ali jedan video iz Hrvatske je sve "razbio". Jedna ekipa je odlučila da stavi jagnje na ražanj ali na jahti!

Izvor: tiktok/jole/screenshot

Turisti dele svoje letnje avanture na društvenim mrežama, od prelepih destinacija do mesta sa paprenim cenama. Neverovatna scena je viđena u Hrvatskoj na društvenoj mreži "TikTok".

Jedan tiktoker je bio u poznatoj turističkoj destinaciji koja se nalazi između ostrva Drvenik Veliki i dva mala ostrva Krknjaš mali i Krknjaš Veli. On je na svom "Tiktok" profilu objavio video snimak na kojem je pokazao kako se on provodi u društvu svojih prijatelja. Na luksuznoj jahti je odlučio sa svojom ekipom da stavi jagnje na ražanj! Oni su to odlučili da rade usred luksuznih jahti koje se nalaze oko njih.

Ovaj snimak je munjevitom brzinom postao viralan i ima više od 14.000 lajkova. Komentari pljušte i uglavnom su ljudi oduševljeni ovom nesvakidašnjom idejom. "To ima samo na Balkanu"; "Morski plodovi"; "Od morskih plodova najviše volim kada jagnje upadne u more", su samo neki od komentara.

Pogledajte kako izgleda kada se jagnje vrti na ražnju ali na jahti!