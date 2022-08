Bjelovarski ugostitelj dobio je račun za struju od 2.330 evra za 50 kvadrata ugostiteljskog objekta.

Jedan bjelovarski ugostitelj dobio je račun za struju za avgust za objekt od 50 kvadrata od čak 2.300 evra, javlja RTL. Poskupljenje je do 360 posto u odnosu na isti mesec prošle godine.

"Neugodno zaista, računi su sve veći, mi to nažalost nećemo moći da podnesemo. Došli smo do još gore pandemije sada, a to su računi za struju", tvrdi Srećko Koljić, vlasnik ugostiteljskog objekta u Bjelovaru.

Gradovi se već pripremaju

"Ono što sad mogu reći da će najavljena poskupljenja cena energenata biti ogroman udar na jedinice lokalne samouprave u celoj Hrvatskoj", rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba.

U Zagrebu se planira ušteda i u sportskim objektima, energetska obnova zgrada. A dok čekaju razgovore s Vladom, već su krenuli u razgovore s HEP-om oko redukcije potrošnje javne rasvete.

Mere pomoći građanima i planove za moguća poskupljenja i redukcije planiraju i ostali gradovi.

"Moramo videti alternativne načine grejanja, uvesti i ugraditi dodatne solare jer Bjelovar neće moći da izdrži ovo poskupljene od osam do 10 puta", smatra Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara.

"Nije dovoljno prepisati nešto u Briselu i reći 'leti manje hladite prostoriju, zimi manje grejte i sve je okej'. Ono što Vlada danas treba da zna je kolika je bojazan da će biti potrebne redukcije i koliko će energije manjkati, to trebaju znati i građani i privreda", tvrdi Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice.